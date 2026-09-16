Stuttgart/Berlin (ots) -Mehr als 62 Prozent der Immobilienverwaltungen sind überlastet, so das aktuelle Branchenbarometer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) (i). Der Fachkräftemangel, der wirtschaftliche Druck und zahlreiche Einzellösungen erschweren den ohnehin komplexen Verwaltungsalltag. Mit "walter" kommt nun ein Start-up auf den Markt, das diese Engpässe adressiert: Der KI-Mitarbeiter bündelt administrative und operative Aufgaben von Hausverwaltungen in einer Anwendung und hilft den Unternehmen, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen. Er nimmt das Telefon ab, beantwortet Mieteranfragen, bereitet die Nebenkosten- und Hausgeldabrechnung vor und behält Verträge und Fristen im Blick. Was er vorlegt, prüft und gibt der Verwalter frei. walter geht als erstes Start-up aus dem Build-First-Ansatz von The Bau Ventures, einem Frühphasen-Investor für Start-ups, und dem Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer hervor. Der offizielle Marktstart erfolgt im Rahmen des Deutschen Verwaltertags am 17. und 18. September in Berlin.Erst Anfang des Jahres gab Drees & Sommer die Bündelung seiner Start-up-Aktivitäten in The Bau Ventures bekannt. Der Marktstart von walter markiert für das Unternehmen nun einen weiteren Meilenstein: Erstmals wurde eine Geschäftsidee vom Erkennen eines Marktproblems über die Konzeptphase bis zur Gründung eines eigenständigen Start-ups von The Bau Ventures umgesetzt. "Eine nachhaltige Transformation des Immobilienmarkts braucht Lösungen, die schnell greifen, die Branche dauerhaft entlasten und skalierbar sind. walter adressiert konkrete Engpässe in der Immobilienverwaltung und zeigt, wie daraus innerhalb kurzer Zeit ein marktfähiges Geschäftsmodell entstehen kann", sagt Thomas Häusser, Partner der Drees & Sommer SE. Das neue Start-up wurde gemeinsam mit Drees & Sommer-Expert:innen entwickelt, frühzeitig am Markt getestet und an den Bedürfnissen der Branche ausgerichtet.KI-Mitarbeiter statt VerwaltungssoftwareDie Immobilienverwaltung gehört zu den Branchen, die besonders stark unter dem Fachkräftemangel leiden(ii). Gleichzeitig wächst der Aufwand für Kommunikation, Dokumentation und Verwaltung von Objekten. Das Ergebnis sind oft Terminverschiebungen, Sanierungsstaus und überlastetes Personal. "Viele Verwaltungsprozesse sind heute noch manuell geprägt und nur teilweise digitalisiert: Rechnungen abtippen, Mieteranfragen einzeln beantworten, Abrechnungen bis spät in die Nacht erstellen. Insellösungen machen es zusätzlich schwer, den Überblick zu behalten. Gemeinsam mit Pilotkunden haben wir deshalb walter entwickelt: einen KI-Mitarbeiter, der Routineaufgaben weitgehend übernimmt und die Zusammenarbeit zwischen Mietern, Handwerkern und Verwaltung vereinfacht", erklärt Christoph Wend-Erdel, Geschäftsführer von walter.Der auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Assistent bündelt Informationen in einer zentralen Anwendung und übernimmt eigenständig ganze Prozesse, wobei die finale Freigabe stets beim Menschen bleibt. "Hausverwaltungen bekommen mit walter somit nicht einfach eine Verwaltungssoftware, sondern einen eigenen KI-Mitarbeiter", so der erfahrene Gründer.Von Telefonie bis zur VermarktungDie Einsatzmöglichkeiten von walter reichen von Telefonie und Dokumentenmanagement über die Mieterkommunikation, Objektbuchhaltung, Hausgeld- und Betriebskostenabrechnungen sowie die Koordination der Dienstleister bis hin zur Vermarktung von Objekten. Vor allem zeitintensive und wiederkehrende Routineaufgaben, die viele Ressourcen binden, werden durch den KI-Mitarbeiter effizient gelöst. Wie das im Alltag aussieht, zeigt ein typischer Fall: Meldet ein Mieter einen Heizungsausfall, erfasst walter die Anfrage, ordnet sie dem richtigen Objekt zu, informiert relevante Ansprechpartner und übernimmt die Terminabstimmung mit dem zuständigen Handwerksbetrieb. Über die Web-, Mobil- und Desktop-Anwendung behalten alle Beteiligten den Überblick: Sie sehen den aktuellen Stand ihrer Vorgänge, reichen Unterlagen ein und finden direkt den richtigen Ansprechpartner."Mehr Objekte dürfen nicht automatisch mehr Belastung bedeuten. Mit walter wollen wir Hausverwaltungen ermöglichen, ihren Bestand auszubauen, sich auf Portfolio-Optimierung oder andere wertschöpfende Themen zu fokussieren, ohne dass der Verwaltungsaufwand im gleichen Maß wächst. Wenn das Team weniger Zeit mit Postfächern, Unterlagen und wiederkehrenden Rückfragen verbringt, bleibt mehr Zeit für die Menschen und Gebäude, um die es eigentlich geht", sagt Alexander Assimidis, Geschäftsführer von walter. Den Bedarf haben sowohl die Marktanalyse als auch Gespräche mit Pilotkunden bestätigt.Dieser Praxisbezug prägt den Build-First-Ansatz von The Bau Ventures: Geschäftsideen gemeinsam mit Marktakteuren entwickeln, früh testen und anhand konkreter Rückmeldungen verbessern. Drees & Sommer unterstützt walter mit Kapital, Branchenwissen und Zugang zu Projekten und Kunden.Am 17. September startet walter auf dem Deutschen Verwaltertag in Berlin offiziell am Markt.Weitere Informationen finden Sie unter: www.hallowalter.com (https://hallowalter.com/)i, ii: VDIV-Branchenbarometer 2026: Immobilienverwaltungen zunehmend überlastet (https://vdiv.de/presse/details/vdiv-branchenbarometer-2026-immobilienverwaltungen-zunehmend-ueberlastet-trennung-von-unrentablen-eigentuemergemeinschaften-unvermeidlichnahK4rMuzmdPMaA7j5XQ8%3D&reserved=0)Pressekontakt:presse@dreso.comOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134210/6352892