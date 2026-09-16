Mit modernster KI Schwachstellen erkennen und beheben, bevor Angreifer sie ausnutzen können

Tanium, ein führendes Unternehmen im Bereich Autonomous IT, gab heute seine Teilnahme an Project Glasswing von Anthropic bekannt. Tanium testet dort "Claude Mythos 5" für Aufgaben der defensiven Cybersicherheit und wendet das Modell direkt auf seine eigene Produktions-Codebasis an: die Software, auf die sich IT- und Sicherheitsverantwortliche in Tausenden von Unternehmen verlassen, um ihre Endgeräte zu verwalten und zu schützen. Tanium hat sich dazu verpflichtet, seine Erkenntnisse mit der Security-Community zu teilen.

Das Zeitalter der KI hat die Anforderungen an jedes Unternehmen, das Software auf den Markt bringt, erhöht. Angreifer nutzen Schwachstellen in kürzerer Zeit aus, als die meisten herkömmlichen Sicherheitstools zur Behebung brauchen. Modernste KI-Modelle sind mittlerweile in der Lage aufzudecken, was herkömmliche Scans übersehen Risikokategorien, die seit Jahren im Code verborgen sind. Tanium verfolgt diese Entwicklung genau und setzt universell einsetzbare KI-Modelle auf seine eigene Codebasis an. Durch seine Beteiligung am Projekt "Glasswing" kann Tanium diese Arbeit im Bereich der Schwachstellenforschung mithilfe von Claude Mythos weiter ausbauen.

"Jede Zeile Code, die Tanium ausliefert, ist Code, auf den sich IT- und Sicherheitsverantwortliche verlassen, um ihre kritischsten Systeme zu schützen", sagte Christian Hunt, Chief Engineering Officer bei Tanium. "Tanium nimmt seine Verpflichtung, zur Sicherheit seiner Kunden beizutragen, sehr ernst. Das Projekt Glasswing verschafft uns Zugang zu KI-Fähigkeiten der neuesten Generation, die es uns ermöglichen, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben, bevor sie ausgenutzt werden und Schaden bei den Unternehmen anrichten, die auf uns vertrauen."

Zu den Kunden von Tanium zählen einige der weltweit größten Organisationen, darunter Finanzinstitute, Gesundheitseinrichtungen und Behörden. Für Unternehmen dieser Größenordnung wirkt sich die Softwaresicherheit von Tanium unmittelbar auf das eigene Sicherheitsniveau aus. Die Teilnahme am Projekt "Glasswing" spiegelt das Engagement von Tanium wider, bei der Entwicklung des eigenen Codes dieselbe Sorgfalt walten zu lassen, die es auch den Umgebungen seiner Kunden widmet.

Im Verlauf des Projekts wird Tanium die gewonnenen Erkenntnisse zu Arbeitsabläufen, Triage-Verfahren und dazu, wie bahnbrechende KI-Technologien die Anforderungen an effektive Codesicherheit verändern, zum Nutzen der Sicherheitsgemeinschaft veröffentlichen. Darüber hinaus wird Tanium seinen Verpflichtungen als CVE Numbering Authority (CNA) weiterhin nachkommen und CVE-Einträge sowie Sicherheitshinweise zu Schwachstellen in seinen Produkten veröffentlichen. Transparenz ermöglicht es den Kunden, das Risiko in ihren eigenen Umgebungen einzuschätzen und die Behebung der Schwachstellen nach ihrem eigenen Zeitplan zu priorisieren. Um den heutigen Bedrohungen zu begegnen, sind solche gemeinsamen Anstrengungen der gesamten Branche erforderlich, und Tanium ist entschlossen, seinen Teil dazu beizutragen.

Weitere Informationen über die Tanium Autonomous IT Platform finden Sie auf dieser Website.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Da KI sowohl Innovationen als auch Risiken beschleunigt, stellt Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, jedem IT- und Sicherheitsmitarbeiter ob Mensch oder Agent die gesamte Bandbreite der Tanium Autonomous IT Platform zur Verfügung. Tanium bietet die Echtzeit-Intelligenz, die agentenbasierte Entscheidungsfindung und die autonome Ausführung, die Mitarbeiter benötigen, um in ihrer gesamten Endpunktumgebung mit maschineller Geschwindigkeit Bedrohungen zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Das Unternehmen wurde im ersten Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools 2026 als "Leader" ausgezeichnet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment und in The Forrester Wave: Endpoint Management Platforms, Q2 2026.

Um zu erfahren, wie Tanium "Autonomous IT for Unstoppable Business" ermöglicht, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

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