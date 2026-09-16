Die weltweit tätige Investmentgesellschaft Cambridge Associates (CA) gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Mailand sowie die Ernennung von zwei Führungskräften in Europa bekannt. Dieser Schritt spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, bestehenden und zukünftigen institutionellen Anlegern sowie Family-Office-Investoren in der gesamten Region maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten.

Raphael Heynold ist als Head of EMEA und APAC dem Client Solutions-Team beigetreten und wird dem EMEA-Operating Committee des Unternehmens angehören. Raphael ist von London aus tätig und gehört als wichtiges Mitglied des Global Client Solutions Leadership-Teams dazu, das Wachstum und die Marktexpansion voranzutreiben sowie die Maßnahmen zur Kundenbindung in Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum zu leiten. Heynold verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kundenstrategie, Investmentbanking und Vermögensverwaltung und hat weltweit mit zahlreichen vermögenden Familien und Institutionen zusammengearbeitet.

Riccardo Pianeti hat sich Cambridge Associates angeschlossen, um die Leitung der italienischen Niederlassung zu übernehmen. Er wird als Head der Niederlassung in Mailand sowie als Managing Director des Unternehmens tätig sein. Pianeti verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung als Anlageberater und Portfoliospezialist und betreut Kunden weltweit mit besonderem Schwerpunkt auf Italien. Bei CA leitet er die Präsenz des Unternehmens in Italien und bietet Anlageberatungsdienstleistungen in den Bereichen Asset Allocation, Portfoliokonstruktion und Investment Governance an.

"Eine Präsenz vor Ort in Mailand ist ein logischer nächster Schritt in der langjährigen Zusammenarbeit von Cambridge Associates mit italienischen Kunden", sagte Alex Koriath, Regional Head für EMEA bei Cambridge Associates. "Die Niederlassung wird auf unseren bestehenden Beziehungen aufbauen, indem sie eine zusätzliche Anlaufstelle vor Ort sowie Unterstützung bietet. Italien ist nach wie vor ein wichtiger Markt für unser Unternehmen, und unsere Präsenz vor Ort wird uns dabei helfen, die Beziehungen zu Institutionen in ganz Italien und Südeuropa noch weiter zu vertiefen. Riccardo und Raphael bringen umfangreiche Erfahrungen mit, die unseren Kundenservice und unser regionales Wachstum stärken werden."

Seit mehr als 25 Jahren betreut Cambridge Associates italienische Anleger mit strategischer Beratung und maßgeschneiderten Anlagelösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Eröffnung einer Niederlassung in Mailand ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des anhaltenden Engagements des Unternehmens in Italien und der gesamten südeuropäischen Region. Im Oktober dieses Jahres wird das Unternehmen eine Feier zur Eröffnung der neuen Niederlassung für Kunden und Freunde des Unternehmens veranstalten.

Diese Entwicklungen sind eine Fortsetzung der Investitionen des Unternehmens in der EMEA-Region. Im Jahr 2020 eröffnete Cambridge Associates eine Niederlassung in München, schloss 2024 die Übernahme eines in Zürich ansässigen Spezialisten für alternative Anlagen ab und eröffnete 2025 eine Niederlassung in Dubai. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie das Unternehmen Pensionskassen, Stiftungsfonds, Stiftungen und Family Offices betreut.

Über Cambridge Associates

Cambridge Associates ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen arbeitet mit Privatkunden, Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und Fonds sowie Gesundheitssystemen zusammen, um maßgeschneiderte Anlageportfolios zu implementieren und zu verwalten, die darauf abzielen, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, damit diese ihre Wirkung auf die Welt maximieren können. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im institutionellen Anlagegeschäft hat das Unternehmen dazu beigetragen, bewährte Verfahren im Anlagebereich zu entwickeln und umzusetzen, und starke globale Anlagenetzwerke aufgebaut, um für seine Kunden eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Cambridge Associates bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter das ausgelagerte CIO-Modell, das nichtdiskretionäre Portfoliomanagement, die personelle Verstärkung sowie Mandate für alternative Anlageklassen.

Cambridge Associates beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter in Niederlassungen in Boston, Arlington (Virginia), Peking, Dallas, Dubai, Hongkong, London, Mailand, München, New York, San Francisco, Singapur, Sydney und Zürich. Weitere Informationen finden Sie unter www.cambridgeassociates.com

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