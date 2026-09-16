Berlin (ots) -Steigende Kraftstoffkosten belasten viele Haushalte. Wer vorausschauend fährt und einige einfache Regeln beachtet, kann den Verbrauch deutlich senken und gleichzeitig die Umwelt schonen. Die Verti Versicherung AG zeigt, wie Autofahrer mit wenig Aufwand Kraftstoff und Geld sparen können.Tanken bleibt teuer: Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im August 2026 durchschnittlich 2,15 Euro, Diesel lag sogar bei 2,22 Euro pro Liter. Beide Kraftstoffsorten erreichten damit die höchsten Monatsdurchschnittspreise des Jahres. Tendenz im September: weiter steigend.Umso mehr lohnt sich ein sparsamer Fahrstil. Nach Angaben des Umweltbundesamts können Autofahrer durch eine vorausschauende und energieeffiziente Fahrweise jährlich mehrere hundert Euro einsparen. Bereits eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 120 auf 100 km/h senkt den Kraftstoffverbrauch auf gleicher Strecke um rund 15 Prozent.Fahrweise bietet das größte Einsparpotenzial"Viele Autofahrer denken beim Kraftstoffsparen zuerst an den Motor. Tatsächlich liegen die größten Einsparpotenziale oft in der Fahrweise", sagt Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexperte bei der Verti Versicherung AG. "Wer vorausschauend unterwegs ist, früh hochschaltet und auf der Autobahn gemäßigt fährt, kann den Verbrauch deutlich senken. Gerade bei den aktuell hohen Kraftstoffpreisen macht sich das schnell bemerkbar." Doch auch vor Fahrtantritt lasse sich Kraftstoff sparen: "Ein korrekter Reifendruck, regelmäßig gewartete Fahrzeugtechnik sowie der Verzicht auf unnötigen Ballast senken den Verbrauch", erklärt Held. Dachboxen, Dachträger oder nicht benötigtes Gepäck erhöhen ihn dagegen durch Gewicht und Luftwiderstand."Kraftstoffsparendes Fahren schont übrigens nicht nur den Geldbeutel und die Umwelt, sondern erhöht häufig auch die Verkehrssicherheit", sagt der Versicherungsexperte. "Denn wer vorausschauend fährt, genügend Abstand hält und technische Komponenten wie Reifen und Bremsen regelmäßig überprüfen lässt, reduziert das Risiko von Unfällen."Wer testen will, wie gut er über effizientes Fahren Bescheid weiß, kann auf der Verti Homepage unter https://www.verti.de/ratgeber/quiz-effizientes-fahren/ einen kleinen Test dazu absolvieren.Das Kraftstoffspar-ABC - Mit kleinen Verbesserungen viel erreichenWie zahlreich die Möglichkeiten sind, effizienter zu fahren, zeigt die folgende kleine Zusammenstellung:A wie Abstand haltenWer genügend Abstand zum Vordermann hält, kann gleichmäßiger fahren und vermeidet unnötiges Bremsen und Beschleunigen.B wie Ballast vermeidenUnnötige Gegenstände im Kofferraum erhöhen das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch.C wie Cruisen statt rasenEin ruhiger, gleichmäßiger Fahrstil spart Kraftstoff und Nerven.D wie Dachbox abnehmenDachboxen und Trägersysteme erhöhen Gewicht und Luftwiderstand - wer ohne fährt, spart viel Kraftstoff.E-Auto fahrenAm meisten Sprit spart, wer mit alternativen Energien fährt - in vielen Fällen kann der Umstieg auf ein E-Auto sich lohnen.F wie Fahrgemeinschaften bildenOft bieten Fahrgemeinschaften Sparpotenzial - indem Kollegen sich wechselseitig zur Arbeit mitnehmen oder Eltern neben dem eigenen Kind auch andere Kinder vom Training abholen.G wie Geschwindigkeit reduzierenSchon etwas weniger Tempo kann den Kraftstoffverbrauch deutlich senken. Insbesondere auf der Autobahn ist das Sparpotenzial hoch.H wie Hohe Drehzahlen vermeidenWer früh hochschaltet und so den Motor nicht unnötig belastet, spart Kraftstoff.I wie Intelligente RoutenplanungStaus, Umwege und Stop-and-go-Verkehr kosten Sprit. Eine kluge Routenplanung zahlt sich aus.J wie Jede Kurzstrecke hinterfragenWer sehr kurze Wege statt mit dem Auto mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, spart nicht nur Sprit, sondern tut auch etwas für seine Gesundheit.K wie Klimaanlage bewusst einsetzenKlimaanlagen kosten extrem viel Energie, daher sollten sie nicht ständig auf voller Leistung laufen.L wie Luftdruck prüfenZu niedriger Reifendruck erhöht Verbrauch und Reifenverschleiß.M wie Motor nicht laufen lassenBei Stopps an Bahnstrecken oder im Stau gilt: Motor abschalten.N wie Nebenverbraucher ausschaltenHeckscheibenheizung oder andere Zusatzverbraucher nur nutzen, wenn nötig.O wie Optimale WartungEin technisch gut gewartetes Fahrzeug arbeitet effizienter - und ist auch verkehrssicherer.P wie Parkplatz vorausschauend wählenWer nicht minutenlang nach dem perfekten Parkplatz sucht, spart Kraftstoff. Das summiert sich vor allem, wenn man bei der Arbeit oder zuhause regelmäßig lange sucht.Q wie Qualität statt Quantität bei FahrtenBeim Spritsparen hilft es auch, Fahrten vorausschauend zu planen. Zum Beispiel, ob sich mehrere Erledigungen zu einer Fahrt bündeln lassen.R wie Richtige Motoröl-Sorte verwendenDas vom Hersteller empfohlene Motoröl kann helfen, Reibungsverluste und damit den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.S wie Sonneneinstrahlung vermeidenEin Parkplatz im Schatten reduziert den Kühlbedarf und entlastet die Klimaanlage beim Start.T wie Treibstoffverbrauch trackenWer seinen Kraftstoffverbrauch regelmäßig dokumentiert, erkennt schnell, wenn sich die Fahrweise oder technische Mängel negativ auf den Verbrauch auswirken.U wie Überholmanöver begrenzenHäufiges Beschleunigen für Überholvorgänge kostet Sprit. Eine ruhige Fahrweise ist immer besser.V wie Vergleichen Sie PreiseNutzen Sie Tank-Apps. Sie helfen dabei, die günstigste Tankstelle im Umkreis zu finden. So lassen sich oft einige Cent pro Liter sparen.W wie Warmlaufen lassen? Nein danke!Moderne Motoren müssen nicht im Stand warmlaufen. Das verbraucht unnötig Kraftstoff.XYZ - Zu guter LetztZusammengefasst zeigt sich: Merklich Kraftstoff sparen lässt sich nicht mit einer einzelnen Maßnahme. Aber wer viele kleine Verbesserungen einführt, kann in der Summe seinen Verbrauch und seine Kosten spürbar senken.Mehr Informationen zum Versicherungsangebot der Verti Versicherung AG sind unter https://www.verti.de abrufbar.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/6352896