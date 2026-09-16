LVOne ist das einzige CE-zertifizierte blutbasierte Diagnostik-Kit zur Schlaganfalldiagnose

CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UpFront Diagnostics hat die CE-Zulassung für LVOne bekanntgegeben - den weltweit ersten Blut-Schnelltest zur Diagnose eines Schlaganfalls und das erste Gerät dieser Art, das diese Zertifizierung erhalten hat. Die Zulassung bestätigt, dass LVOne alle EU-Standards in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt erfüllt. Damit kann UpFront Diagnostics das Gerät in der gesamten Region auf den Markt bringen und fortschrittliche Diagnosetechnologie Millionen neuer Patienten sowie medizinischen Fachkräften in ganz Europa zugänglich machen. Damit erhält erstmals ein blutbasierter In-vitro-Diagnosetest zur Schlaganfalldiagnose eine CE-Zulassung.

Eine wirksame Schlaganfall-Triage erfordert mobile und kostengünstige Instrumente, die dort eingesetzt werden können, wo sich die Patienten befinden, anstatt auf sperrige Geräte beschränkt zu sein, die nur in radiologischen Abteilungen zur Verfügung stehen. LVOne schließt diese Lücke und ermöglicht eine schnelle Schlaganfallerkennung nicht mehr nur in gut ausgestatteten spezialisierten Zentren, sondern direkt bei Notfallteams und Rettungskräften vor Ort. Indem LVOne die Zeit zwischen dem Erstkontakt und der Thrombektomie verkürzt, stellt der Test sicher, dass Patienten schneller eine spezialisierte Behandlung erhalten, unabhängig vom Standort oder davon, welcher Rettungswagen zum Einsatz kommt.

"Ein Schlaganfall ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen", so Gonzalo Ladreda, CEO und Mitgründer von UpFront Diagnostics. "Der LVOne-Test macht die frühzeitige Schlaganfalldiagnostik für alle zugänglich, und die Erlangung der CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, der unsere Mission, die Diagnosezeiten zu verkürzen, vorantreibt. Wir laden Anbieter der Akut- und Notfallversorgung in der gesamten EU ein, von dieser Entwicklung zu profitieren, während wir in eine Phase raschen Wachstums eintreten."

"Vor neun Jahren begannen wir mit der Suche nach Schlaganfall-Biomarkern in einem Forschungsfeld, aus dem bis dahin noch kein für den Einsatz bei Patienten geeignetes Produkt hervorgegangen war", sagt Dr. Edoardo Gaude, Chief Scientific Officer und Mitgründer. "LVOne überführt diese Forschung in ein zertifiziertes Instrument, das einen LVO-Schlaganfall erkennt, bevor der Patient das Krankenhaus erreicht. Wir freuen uns darauf, das Produkt in Europa auf den Markt zu bringen und in bestehende präklinische Versorgungspfade zu integrieren, damit jeder Patient unabhängig davon, wo der Schlaganfall auftritt, die bestmögliche verfügbare Versorgung erhält."

LVOne bietet Rettungssanitätern und Notfallteams, die vor Ort Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen müssen, diese Möglichkeit direkt beim Patienten.Der Test nutzt Biomarker zur Schlaganfallerkennung und liefert objektive Ergebnisse früher als herkömmliche Untersuchungen. LVOne trägt das UKCA-Kennzeichen und ermöglicht damit den klinischen Einsatz unter realen Bedingungen im Vereinigten Königreich. Derzeit wird der Test in Zusammenarbeit mit dem London Ambulance Service in einem Pilotprojekt eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach ISO 13485:2016 für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von LVOne.

Über UpFront Diagnostics: UpFront Diagnostics wurde 2017 in Cambridge gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung schneller Point-of-Care-Diagnosetests für zeitkritische medizinische Erkrankungen konzentriert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, LVOne, ist ein blutbasierter Diagnosetest, der die frühzeitige Erkennung eines schweren Schlaganfalls unterstützen soll. Mithilfe innovativer Biomarker ermöglicht UpFront Diagnostics Notfallteams, Patienten schnell zu beurteilen und diejenigen zu identifizieren, die am ehesten von fachärztlichen Maßnahmen profitieren.

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Ritesh S, Spezialist für Kommunikation und Marketing

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