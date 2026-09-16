SAP hat im Rahmen seines September-Updates 19 neue Sicherheitshinweise und eine Aktualisierung veröffentlicht. Gleich vier Schwachstellen werden als kritisch eingestuft, eine davon erreicht mit 10,0 den höchstmöglichen Risikowert. Für einen Anbieter, dessen Systeme Finanzen, Produktion und Lieferketten zahlreicher Großkonzerne steuern, ist das eine ernsthafte Belastungsprobe - aber noch kein Beleg für ein Scheitern der Cloud-Strategie. Angreifer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de