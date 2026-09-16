Mehr als 15 Millionen Jobs hängen inzwischen an digitalen Geschäftsmodellen - und die meisten Unternehmen sind keine Tech-Giganten, sondern Mittelständler. Die Digitalwirtschaft hat sich zu einem der stärksten wirtschaftlichen Pfeiler in Deutschland entwickelt und stellt traditionelle Industriezweige mittlerweile deutlich in den Schatten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) und des Mannheimer Forschungsinstituts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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