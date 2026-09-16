BÖRSE AKTUELL: Der Markt sucht vor der Entscheidung der Fed nach einem Gleichgewicht (16.09.2026)

Am heutigen Handelstag richten sich alle Blicke der Anleger auf ein zentrales Großereignis: den Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (FOMC) am Abend. Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 90 - für die erste US-Zinsanhebung seit dem Jahr 2023 ein.

Im Vorfeld der FOMC-Entscheidung sind die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen leicht von ihrem gestrigen Hochstand bei 5,04 - (dem höchsten Stand seit 2007) zurückgekommen, was Aktien und Gold eine kurze Verschnaufpause verschafft.

Abbildung 1: US-Renditen 10-jähriger Staatsanleihen (08.2026 - 09.2026)

Quelle: XTB Research, 16.09.2026

Der Ölpreis stoppt ebenfalls seinen steilen Anstieg, obwohl weiterhin Ungewissheit darüber herrscht, wann die beschädigte saudi-arabische Ost-West-Pipeline ihren Betrieb wieder vollständig aufnehmen kann. Rohöl der Sorte Brent verliert heute rund 0,6 - und notiert nahe 108 US-Dollar pro Barrel. Gold legt um 0,8 - zu und macht damit einen Teil der Verluste aus der ersten Wochenhälfte wett....

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