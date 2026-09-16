Wie wünschen sich die Menschen hierzulande ihr Zuhause, welche Ausstattung soll es haben? Wie aus der aktuellen Wohnstudie von ImmoScout24 hervorgeht, fallen die Wohnwünsche pragmatisch aus. Die Analyse zeigt, welche Merkmale beim Traumzuhause ganz oben auf der Wunschliste stehen. Sauna, Smart Home, begehbarer Kleiderschrank? Auf welche Ausstattungsmerkmale legen die Menschen in Deutschland bei ihrem Wunschzuhause Wert? Eine aktuelle Wohnstudie von Appinio im Auftrag von ImmoScout24 zeigt, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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