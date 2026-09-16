München (ots) -- Setty und Tanner geben sich am Strand des Marina di Venezia das Jawort- Auf dem Campingplatz ist einiges los: vom Camping-Grand-Prix über den eigenen Pool bis zum Pizza-Duell- Doppelfolge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 16. September 2026 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Bei Setty und Tanner steigt die Aufregung: Ihre Hochzeit am Strand des Marina di Venezia rückt immer näher, doch bis zur Trauung gibt es noch einiges zu organisieren. Unterstützung bekommen sie von Settys Freund Alex, der als Eventmanager bei Hochzeitsbogen, Fächern und Ansteckblumen mit anpackt. Was Tanner nicht weiß: Setty hat heimlich eine ganz besondere Überraschung vorbereitet. Auch bei den anderen Campern ist einiges los: Die Fingerhuth-Clique veranstaltet ihren eigenen Camping-Grand-Prix, Sascha Bohner und Raffaela bauen kurzerhand einen eigenen Pool und bei Angelika und Peter entbrennt ein kleiner Pizza-Wettstreit. Eine neue Doppelfolge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 16. September 2026 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Der große Tag von Setty und Tanner rückt näher. Ihre Hochzeit soll direkt am Strand des Marina di Venezia stattfinden - vorher wartet noch einiges an Arbeit. Gemeinsam mit Settys Freund Alex machen sie sich an Hochzeitsbogen, Fächer und Ansteckblumen. Gleichzeitig muss Setty ein Geheimnis hüten: Tanner glaubt, dass seine Eltern nicht zur Hochzeit kommen können. Setty hat sie aber heimlich eingeladen. Schafft sie es, die Überraschung bis zum großen Moment geheim zu halten?Bei der Fingerhuth-Clique steht der Wettkampf im Mittelpunkt. Sascha und Nicole treten gemeinsam mit Micha, Jacky, Bianca und Horst zum eigenen "Grand Prix" auf dem Campingplatz an. Auf der Carrera-Bahn liefern sich die Freunde heiße Rennen: Wer wird Carrera-Champion auf dem Marina di Venezia? Anlass zum Feiern gibt es ebenfalls, denn Sascha verbringt seinen Geburtstag mit der Clique.Sascha Bohner und Raffaela finden unterdessen eine kreative Lösung für den vollen Wasserpark. Weil Saschas Cousin Dennis und dessen Ehemann Mike keine Lust auf das Gedränge haben, bauen die beiden kurzerhand einen eigenen Pool und überraschen damit ihre Mitcamper. Da sich ihr Urlaub langsam dem Ende entgegen neigt, planen sie außerdem noch einmal groß: Ein bayerisches Bierfest mit Festzelt, Bierfass und passenden Leckereien soll für einen gebührenden Abschluss sorgen.Bei Angelika und Peter wird es kulinarisch und ehrgeizig. Peter ist überzeugt, dass seine eigene Pizza die beste ist - und kritisiert beim Restaurantbesuch prompt den zu trockenen Teig. Kurzerhand fordert er den Pizzabäcker heraus und will am nächsten Tag beweisen, dass er es besser kann. Beim eigenen Versuch muss Peter feststellen, dass auch sein Teig noch Verbesserungspotenzial hat - und holt sich schließlich Tipps vom Profi.Doppelfolge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 16. September 2026 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/bella-italia-camping-auf-deutsch)Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6352926