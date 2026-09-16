Triest (ots) -Eine Hommage an das Meer und die Region aus der Sicht eines der renommiertesten Vertreter der zeitgenössischen ZeichenkunstAnlässlich der 58. Ausgabe der Barcolana feiert illycaffé die Verbindung zwischen Kunst, Meer und Region mit einer besonderen, von Serse Roma gestalteten illy Art Collection. Der Künstler, der Triest zu seiner Wahlheimat gemacht hat, überträgt seine Bildwelt auf die ikonische illy-Tasse - mit ausdrucksstarken Motiven und seiner unverwechselbaren Auseinandersetzung mit Wasser, Licht und Spiegelungen.Die neue Kollektion interpretiert das von Serse Roma für das Plakat der Barcolana 2026 geschaffene Werk neu. Mithilfe der für den Künstler charakteristischen Grafitzeichnung werden Wasserflächen, Spiegelungen und Bewegung auf die Tasse übertragen. So wird das Meer vor Triest zum Protagonisten einer Erzählung, die zwischen Realität und Abstraktion schwebt.Die Zusammenarbeit zwischen illycaffé und Serse Roma begann im Jahr 2005, als der Künstler für das Kaltkaffee-Glas ein vom Meer vor Triest inspiriertes Dekor entwarf. Mehr als zwanzig Jahre später wird dieser Dialog mit einer Kollektion fortgesetzt, die der Stadt, ihrer maritimen Seele und der Regatta mit der weltweit größten Teilnehmerzahl gewidmet ist."Mit dieser illy Art Collection findet das von Serse Roma für das Barcolana-Plakat geschaffene Werk seinen Weg auf die illy-Tasse und bringt das Licht, die Bewegung und die suggestive Kraft des Meeres vor Triest in das tägliche Kaffeeritual", erklärt Cristina Scocchia, Chief Executive Officer von illycaffé. "Genau darin liegt der Sinn der illy Art Collection: Kunst durch einen Alltagsgegenstand näher zu den Menschen zu bringen. Mehr als zwanzig Jahre nach unserer ersten Zusammenarbeit freuen wir uns, dass Serses unverwechselbare Handschrift erneut von unserer Verbundenheit mit Triest erzählt - der Stadt, in der illycaffé gegründet wurde und die seit jeher unsere Heimat ist."Die von Serse Roma für die Barcolana 2026 gestaltete illy Art Collection wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 28,90 Euro im Onlineshop auf illy.com erhältlich sein.Pressekontakt:www.illy.comillycaffé: Christine Pascolo christine.pascolo@illy.com - Arianna Marenzana arianna.marenzana@illy.comOriginal-Content von: illycaffé S.p.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156803/6352925