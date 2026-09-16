Stuttgart (ots) -Leads recherchieren, Interessenten priorisieren, Follow-ups versenden oder Verkaufsgespräche vorbereiten: Immer mehr Aufgaben im Vertrieb lassen sich heute bereits mit KI automatisieren. Laut McKinsey liegt das größte Potenzial dabei in durchgängig KI-gestützten Vertriebsprozessen. Das schafft mehr Freiraum für andere Aufgaben, wie den direkten Kundenkontakt - und senkt gleichzeitig die Vertriebskosten. Die Frage ist deshalb, wie viele Verkäufer ein Unternehmen überhaupt noch braucht.KI kann einen großen Teil der Vorarbeit übernehmen - doch Vertrauen schaffen, komplexe Bedürfnisse verstehen und einen wichtigen Abschluss führen, bleibt eine menschliche Stärke. In diesem Beitrag wird erklärt, welche Aufgaben ChatGPT und KI-Agenten im Vertrieb bereits vollständig übernehmen können, wo menschliche Verkäufer unverzichtbar bleiben und warum Unternehmen künftig möglicherweise mit kleineren, aber deutlich produktiveren Vertriebsteams mehr Umsatz erzielen können.Fast alles außer dem eigentlichen Gespräch lässt sich automatisierenEin erheblicher Teil der täglichen Vertriebsarbeit besteht nicht aus Gesprächen mit potenziellen Kunden, sondern aus Tätigkeiten davor und danach. Mitarbeiter recherchieren Interessenten, wählen Kontakte an, dokumentieren Gesprächsinhalte oder kümmern sich um Follow-ups. Genau hier kann KI inzwischen einen großen Teil der Arbeit übernehmen.Dadurch lässt sich der Zeitaufwand bei einzelnen Aufgaben erheblich reduzieren, teilweise sogar nahezu vollständig. Muss ein Mitarbeiter beispielsweise nach einem Gespräch nicht mehr selbst ausführliche Notizen erstellen oder Informationen für den nächsten Kontakt recherchieren, bleibt ihm entsprechend mehr Zeit für weitere Gespräche.Selbst der direkte Kontakt ist inzwischen nicht mehr vollständig dem Menschen vorbehalten. KI-Agenten können erste kurze Gespräche führen oder bei der Qualifizierung von Interessenten eingesetzt werden. Damit reicht die Automatisierung mittlerweile bis weit in den eigentlichen Vertriebsprozess hinein. Eine Grenze bleibt jedoch dort bestehen, wo es um ein echtes Verkaufs- oder Beratungsgespräch zwischen zwei Menschen geht.Kommunikation wird zum entscheidenden VertriebsfaktorMit dieser Entwicklung verändert sich zugleich die Rolle der Mitarbeiter. Entscheidend ist künftig weniger, wie viele einzelne Arbeitsschritte ein Verkäufer selbst erledigen kann. Stattdessen kommt es stärker darauf an, wie gut er die gewonnene Zeit für den persönlichen Kundenkontakt nutzt.Ein Vertriebsmitarbeiter kann dadurch innerhalb derselben Arbeitszeit deutlich mehr leisten. Während KI und automatisierte Systeme einen Großteil der Vor- und Nachbereitung übernehmen, konzentriert sich der Mensch stärker auf die Gespräche selbst. Damit steigt die Produktivität, ohne dass zwangsläufig mehr Personal erforderlich ist.Gleichzeitig verschiebt sich auch die Bedeutung klassischer Fähigkeiten im Vertrieb. Kenntnisse und Routinen, die bisher notwendig waren, um Recherche, Dokumentation oder andere wiederkehrende Aufgaben effizient zu erledigen, verlieren an Gewicht, sobald technische Systeme diese Tätigkeiten übernehmen. Umso wichtiger wird die Fähigkeit, überzeugend und individuell mit Menschen zu kommunizieren.Wenn Interessenten zunehmend mit automatisierten Nachrichten oder KI-Agenten konfrontiert werden, hebt sich der direkte Austausch mit einem Menschen stärker davon ab. Technologie und persönliche Kommunikation stehen deshalb nicht zwangsläufig im Widerspruch. Vielmehr kann die Automatisierung dafür sorgen, dass Mitarbeiter mehr Zeit für genau die Aufgaben haben, bei denen menschlicher Kontakt entscheidend bleibt.Kleinere Teams können mehr Kontakte bearbeitenFür Unternehmen stellt sich damit zunehmend die Frage, wie groß ein Vertriebsteam tatsächlich sein muss. Wenn Recherche, Vorbereitung, Dokumentation und weitere Arbeitsschritte weitgehend automatisiert werden, sinkt der Zeitbedarf pro Interessent. Einzelne Mitarbeiter können entsprechend mehr Kontakte betreuen als in einem überwiegend manuellen Prozess.Das bedeutet nicht, dass Verkäufer vollständig verschwinden. Wahrscheinlicher ist eine Verschiebung ihrer Aufgaben und Kompetenzen. Statt einen großen Teil des Arbeitstages mit organisatorischen Tätigkeiten zu verbringen, konzentrieren sie sich stärker auf persönliche Gespräche und direkten Kontakt. Dadurch können kleinere Teams grundsätzlich eine höhere Vertriebsleistung erreichen, sofern die Prozesse im Hintergrund sinnvoll automatisiert sind.Ohne menschliche Kontrolle funktioniert es nichtVollständige Automatisierung bedeutet allerdings nicht, dass Unternehmen ihre Systeme anschließend unbeaufsichtigt arbeiten lassen sollten. Wer sich ausschließlich auf KI und automatisierte Abläufe verlässt, riskiert, Fehler zu spät zu erkennen.Deshalb bleibt eine regelmäßige manuelle Kontrolle wichtig. Mitarbeiter müssen überprüfen, ob die Systeme wie vorgesehen arbeiten und die Ergebnisse weiterhin den eigenen Anforderungen entsprechen. Automatisierung ersetzt damit zwar viele operative Arbeitsschritte, nicht jedoch die Verantwortung für den gesamten Prozess.Die Zukunft des Vertriebs dürfte deshalb weder ausschließlich menschlich noch vollständig automatisiert sein. KI übernimmt vor allem jene Aufgaben, die rund um das persönliche Gespräch entstehen, und verschafft Mitarbeitern dadurch mehr Zeit. Für Unternehmen kann das bedeuten, dass sie künftig mit weniger Personal deutlich mehr Vertriebsaktivitäten bewältigen. Entscheidend bleibt jedoch der Punkt, an dem Technik an ihre wichtigste Grenze stößt: das Gespräch von Mensch zu Mensch.Über die Vertranium GmbH:Kevin Fiawoo, Marcel Mankas und Maurice Mankas sind die Gründer der Vertranium GmbH. Sie bringen die Finanzbranche wieder ins richtige Licht und verhelfen Finanzdienstleistern erfolgreich zu hochwertigen Kunden und Mitarbeitern. Dabei verfolgen sie eine hybride Strategie: Zum einen werden bewährte und in der Praxis erprobte Marketingmaßnahmen umgesetzt. Zum anderen erfolgt eine Analyse und Optimierung der internen Strukturen und Prozesse des Unternehmens. Mehr Informationen unter: https://vertranium.de/Pressekontakt:Vertranium GmbHVertreten durch: Marcel Mankas und Kevin FiawooE-Mail: info@vertranium.deWebsite: https://vertranium.de/Original-Content von: Vertranium GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174522/6352922