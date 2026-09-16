ILLINGEN (ots) -Das international agierende Direktvertriebsunternehmen proWIN Winter GmbH startet eine internationale Spendenaktion zugunsten der Brustkrebsfrüherkennung und zur Unterstützung von Betroffenen. Mit der Aktion PINK FOR GOOD sollen nach Angaben des Unternehmens Organisationen unterstützt werden, die sich für Prävention und Krebsvorsorge sowie für Erkrankte und deren Angehörige einsetzen.Für jedes im Aktionszeitraum verkaufte Brillenputztuch "Kristall Mini Pocket - pink" fließen zwei Euro in einen Spendentopf. Die Aktion läuft in Deutschland und weiteren proWIN-Vertriebsländern vom 14. September bis zum 31. Dezember (beziehungsweise solange der Vorrat reicht).Der Aktionsartikel ist über proWIN-Beratungen beziehbar."Mit unserer Charity-Aktion PINK FOR GOOD möchten wir auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen, zur Aufklärung beitragen und Betroffene unterstützen. Die Bedeutung von Vorsorge und Früherkennung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Viele von uns sind bereits mit der Diagnose Brustkrebs in Berührung gekommen - sei es in der Familie, im Freundeskreis oder im beruflichen Umfeld. Es ist wichtig, offen darüber zu sprechen und für Prävention zu sensibilisieren. Denn der Zeitpunkt der Diagnose und der Start der Behandlung können entscheidend für die Heilungschancen sein", erklärt proWIN-Geschäftsführer Michael Winter.Die Höhe der Spendensumme und die unterstützten Organisationen will das Unternehmen nach Abschluss der Aktion bekannt geben.Pressekontakt:Presseabteilung proWIN Winter GmbHSimone Schmitt +49 6825 9201-562E-Mail: presse@prowin.netOriginal-Content von: proWIN Winter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175630/6352946