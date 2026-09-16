Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hohe und zunächst auch weiter steigende Energiepreise sowie Inflations- und Zinssorgen bestimmen das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Die Notenbanken würden unter Druck stehen, ihre Geldpolitik restriktiver auszurichten. Mit Blick auf die FOMC-Entscheidung heute Abend werde inzwischen fest mit einer Zinserhöhung gerechnet. In dieser Gemengelage bleibe das Umfeld am Rentenmarkt schwierig, und der Renditeanstieg setze sich über den gesamten Laufzeitbereich fort. Renditen von US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten die 5%-Marke zeitweise überschritten und das höchste Niveau seit 19 Jahren erreicht. Vergleichbare Bundrenditen seien im Hoch auf 3,57% gestiegen - ein Niveau, das zuletzt im Jahr 2009 zu beobachten gewesen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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