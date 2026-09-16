Düsseldorf und fünf weitere Fußballstadien erstmals verbunden Sarah Connor und Jonas Kaufmann als erste bestätigte Stargäste Limitierte Early-Bird-Tickets ab sofort exklusiv über AXS erhältlich ARD überträgt ab 20:15 Uhr im Ersten und der ARD-Mediathek

Ganz Deutschland liebt die Advents- und Weihnachtszeit. Familien und Freunde rücken wieder zusammen, verbringen viel Zeit miteinander und genießen die Freuden dieser Tage. Dieses große gemeinsame Gefühl bündelt sich 2026 erstmals in einem TV-Event im Ersten und der ARD-Mediathek, bei dem sich ganz Deutschland gemeinsam auf das Familienfest des Jahres einstimmt.

Seit rund 20 Jahren treffen sich in Deutschland immer mehr Menschen in der Adventszeit, um gemeinsam zu singen. Inzwischen finden in mehr als 30 deutschen Fußballstadien Weihnachts- beziehungsweise Adventssingen statt weit mehr als eine Million Menschen sind bereits Teil dieser bewegenden Entwicklung.

In der neuen ARD-Primetime-Show werden 2026 erstmals Hunderttausende Menschen gemeinsam mit Klassik- und Popstars singen. Mittelpunkt des Abends ist das witterungsunabhängige Stadion in Düsseldorf, die MERKUR SPIEL-ARENA, von wo aus in fünf weitere Fußballstadien in ganz Deutschland geschaltet wird, u.a. zum Weihnachtssingen im Ostseestadion in Rostock,

Alle Besucherinnen und Besucher der Stadien eint dasselbe Motiv: Sie wollen kurz vor Heiligabend außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern lauschen, gemeinsam Weihnachtslieder singen und einen Moment des Friedens und der Menschlichkeit erleben gemeinsam mit Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern. Nach einem herausfordernden Jahr soll das Event ein berührender und versöhnender Glücksmoment werden: der Auftakt einer alljährlichen, generationsübergreifenden Tradition bewegend und einmalig in dieser Form.

Sarah Connor und Jonas Kaufmann als erste Stargäste

Bei dem einzigartigen Event in Düsseldorf werden mehrere bekannte Solistinnen und Solisten aus Pop, Soul und Klassik zu Gast sein. Mit Sarah Connor und Jonas Kaufmann stehen nun die ersten beiden Künstlerinnen und Künstler fest, die das Publikum am 23. Dezember 2026 in der MERKUR SPIEL-ARENA erleben wird. Die Sängerin ist dabei keine Unbekannte, wenn es um festliche Musik geht: Bereits 2005 veröffentlichte sie ihr erstes Weihnachtsalbum und hat dem Genre seither immer wieder ihre eigene musikalische Handschrift verliehen. Jonas Kaufmann wiederum zählt zu den weltweit gefragtesten Tenören und steht in Düsseldorf für den klassischen Part des Abends.

Weitere Gäste werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Chöre Big Band

Prägende Teile des Abends sind außerdem verschiedene Chöre aus ganz Deutschland und eine Big Band. Es erklingen viele Weihnachtsklassiker, wobei die mehr 40.000 Zuschauer im Stadion Teil der Musik werden. Sie singen die schönsten Lieder gemeinsam mit den TV-Zuschauern in ganz Deutschland.

Programm Übertragung

Das Event O du fröhliche Deutschland singt! findet am Mittwoch, 23. Dezember 2026, von 18 bis 20.30 Uhr in der MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf statt. Am selben Abend überträgt die ARD ab 20:15 Uhr im Ersten sowie in der ARD-Mediathek.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Menschen vor den Bildschirmen zusammenzubringen und ihnen am Vorweihnachtsabend einen ganz besonderen, magischen Moment zu schenken das möglich machen zu dürfen, ist für uns ein großes Geschenk. Und zugleich ist es genau der Auftrag, für den wir als ARD stehen: Wir wollen Menschen verbinden, gemeinsame Erlebnisse schaffen und ein Stück Zusammenhalt sichtbar und erlebbar machen."

Sarah Connor: "Nach meiner großen Frühjahrs- und Sommertour wäre eine anschließende Weihnachtstour zu viel gewesen dieses Jahr. Darum freue ich mich umso mehr, dass ich nochmal in den Genuss komme, mich mit einer grandiosen Band und vielen Menschen auf Weihnachten einzustimmen!"

Christoph Post, Geschäftsführer DEF MEDIA: "Weihnachtssingen kennt man längst aus den Stadien aber 'O du fröhliche Deutschland singt!' denkt dieses Erlebnis noch einmal größer. Wir bringen die Kraft des gemeinsamen Singens auf eine außergewöhnliche Bühne und machen daraus ein besonderes Live-Erlebnis für die ganze Familie. Düsseldorf ist dafür genau der richtige Ort."

Patrik Meyer, Geschäftsführer The Eventoffice: "Weihnachten ist das Fest, an dem Menschen zusammenkommen. Kaum etwas schafft dabei mehr Gemeinschaft als gemeinsames Singen. Genau das wollen wir in Düsseldorf erlebbar machen: eine große Bühne, eine außergewöhnliche Big Band, starke Künstlerinnen und Künstler und vor allem ein Publikum, das selbst Teil des Konzerts wird. Wenn am Ende tausende Menschen gemeinsam singen, soll daraus ein Weihnachtsmoment entstehen, den man so schnell nicht vergisst."

Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur, Integration und Gesundheit der Landeshauptstadt Düsseldorf: "Dass sich 'O du fröhliche Deutschland singt!' in Düsseldorf zu Hause fühlt, freut uns sehr. Unsere Stadt steht für große Emotionen und dafür, Menschen zusammenzubringen ob in unseren Kulturinstitutionen oder in der MERKUR SPIEL-ARENA. Wenn am 23. Dezember Tausende gemeinsam singen und ganz Deutschland zuschaut, wird Düsseldorf für einen Abend zum musikalischen Herzen des Landes. Ein wunderbarer Auftakt für die Weihnachtszeit und ein schönes Zeichen dafür, wie vielfältig Kultur in unserer Stadt gelebt wird."

Arndt Scheffler, Managing Director AXS Germany: "Ein Event dieser Größenordnung braucht eine Ticketingplattform, die einfach, sicher und flexibel funktioniert. Mit AXS können Besucher ihre Tickets nicht nur unkompliziert kaufen, sondern auch digital verwalten und sicher weitergeben. "Wir sind gerne mit dabei, wenn es darum geht, große Menschenmengen zusammenzubringen und Gemeinschaft emotional zu erleben."

Tickets

Der Vorverkauf für O du fröhliche Deutschland singt! ist ab sofort geöffnet. Zum Start steht ein begrenztes Early-Bird-Kontingent zur Verfügung: Tickets sind bereits ab 24,90 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre zahlen ab 14,90 Euro. Karten gibt es exklusiv über AXS (www.axs.com) sowie über die Webseite der MERKUR SPIEL-ARENA.

Weitere Informationen zur Landingpage: www.deutschlandsingt.com

Über AXS

AXS ist eine führende, weltweit tätige Ticketing-Plattform, die das Entdecken von Veranstaltungen und den Ticketkauf einfach und sicher macht. Über die AXS-App können Fans ihre Tickets kaufen und digital verwalten sowie diese mit wenigen Klicks sicher an Freunde und Familie übertragen. AXS ist seit November 2024 auch in Deutschland aktiv und baut seine Präsenz kontinuierlich aus. Über die firmeneigene Technologie AXS Mobile ID lassen sich Tickets sicher verwalten und mit wenigen Klicks weitergeben. AXS ist Teil der Anschutz Entertainment Group (AEG).

Über DEF Media

DEF Media ist eine unabhängige Produktions- und Medienagentur mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt und produziert TV- und Streaming-Formate, Dokumentationen sowie digitale Inhalte und verbindet dabei kreative Konzeption mit moderner Produktion und Distribution.

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