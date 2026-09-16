Ein besonderer Stadionbesuch für die ganze VfB-Familie Moderation von SWR3 und Holger Laser Vorverkauf startet am Samstag, 19. September, um 10 Uhr exklusiv über AXS.com

Wo sonst der Ball rollt und die Fangesänge des VfB Stuttgart durch die MHP Arena hallen, erklingen im Dezember Weihnachtslieder. Mit "Cannstatt singt Das große Weihnachtssingen" laden der VfB Stuttgart und SWR3 am Donnerstag, 17. Dezember 2026 ab 18:30 Uhr zu einem besonderen Weihnachtsabend in die MHP Arena ein.

Auf dem Programm steht kein klassisches Konzert, sondern ein gemeinsames Erlebnis, bei dem die Besucherinnen und Besucher selbst zum großen Weihnachtschor werden. Weihnachtsklassiker für Jung und Alt werden in der MHP Arena ebenso erklingen wie Lieder rund um den VfB. Durch den Abend führen SWR3 und VfB-Stadionsprecher Holger Laser.

Große Band, großer Chor, gemeinsamer Stadionmoment

Den unterstützenden Rahmen zum Mitsingen wird geschaffen von den JINGLE JAMMERS und den XMAS VOICES einer großen Big Band und einem eigens zusammengestellten Chor, initiiert von Patrik Meyer, dem Gründer von THE GRAND JAM. Für zusätzliche musikalische Akzente sorgen Akkordeonspieler Ralf Brendle und DJ Le Shuuk. Den Klang des VfB bringt Die Fraktion ins Stadion. Die Band begleitet den Verein seit mehr als 20 Jahren musikalisch und ist fest in der VfB-Fankultur verankert.

Gemeinsam singen und Gutes tun

Von jedem verkauften Ticket zu "Cannstatt singt" geht ein Euro an die VfB-Stiftung, die sich für Menschen in der Region engagiert.

Karsten Petry, Vorstand Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart: "Unsere Arena wird in festlichen Farben leuchten, wenn wir uns gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen: Mit den Liedern, die alle kennen, und die die besondere Atmosphäre dieser Tage ausmachen. Mit,Cannstatt singt' wagen wir erstmals in der MHP Arena das Experiment eines großen Weihnachtssingens statt eines klassischen Konzerts. Wir freuen uns auf einen Abend in Weiß und Rot, zu dem über die VfB-Familie hinaus alle willkommen sind, um gemeinsam besondere Stunden zu erleben."

Patrik Meyer, Initiator von THE GRAND JAM: "Gemeinsames Singen schafft Verbindung. Wenn mehrere hundert Sänger, eine Big Band und tausende Menschen in einem Stadion zusammenkommen, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Genau dieses gemeinsame Erlebnis wollen wir bei 'Cannstatt singt' auf die Bühne und in die Ränge bringen."

Arndt Scheffler, Managing Director AXS Germany: "Wir sind gerne dabei, wenn es darum geht, mit Partnern wie dem VFB Stuttgart und den Machern von THE GRAND JAM, ein spektakuläres Projekt dieser Größenordnung mit unserer einfachen, sicheren und flexiblen Ticketingplattform zu unterstützen. Mit AXS können Besucher ihre Tickets nicht nur unkompliziert kaufen, sondern auch digital verwalten und sicher weitergeben."

Tickets ab 15 Euro

Der offizielle Vorverkauf für "Cannstatt singt" startet am Samstag, 19. September 2026, um 10:00 Uhr über AXS, www.cannstatt-singt.de und die offizielle Vereinswebsite www.vfb.de.

Zum Verkaufsstart steht ein begrenztes Early-Bird-Kontingent ab 15 Euro zur Verfügung. Kinder erhalten ermäßigte Tickets, für Gruppen ab zehn Personen gibt es einen Rabatt.

Über AXS

AXS ist eine führende, weltweit tätige Ticketing-Plattform, die das Entdecken von Veranstaltungen und den Ticketkauf einfach und sicher macht. Über die AXS-App können Fans ihre Tickets kaufen und digital verwalten sowie diese mit wenigen Klicks sicher an Freunde und Familie übertragen. AXS ist seit November 2024 auch in Deutschland aktiv und baut seine Präsenz kontinuierlich aus. Über die firmeneigene Technologie AXS Mobile ID lassen sich Tickets sicher verwalten und mit wenigen Klicks weitergeben. AXS ist Teil der Anschutz Entertainment Group (AEG).

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