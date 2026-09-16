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AB Tasty und VWO schließen sich unter dem Namen "Wingify" zusammen und führen eine einheitliche Plattform, eine neue Markenidentität sowie eine Website ein



16.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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Das Unternehmen stellt eine "Agentic Experience Optimization Platform" vor, die darauf ausgelegt ist, an jedem digitalen Kontaktpunkt zu analysieren, Entscheidungen zu treffen, zu handeln und Ergebnisse nachzuweisen - mit Wingz als KI-Engine. PARIS, DELHI (Indien) und NEW YORK, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Nach der Anfang des Jahres angekündigten Fusion haben VWO und AB Tasty heute "Wingify" als einheitliche globale Marke für das fusionierte Unternehmen vorgestellt. Dieser Schritt markiert zudem die Einführung einer integrierten Plattform unter einer einzigen Kategorie, der "Agentic Experience Optimization Platform", und einem einzigen Motto: Make every digital experience relevant. Ein Name, ein Ziel VWO und AB Tasty haben vor ihrem Zusammenschluss jeweils mehr als 15 Jahre lang eigenständig ihr Geschäft aufgebaut. Insgesamt verzeichnet das Unternehmen nun einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar, mehr als 4.000 Kunden weltweit und beschäftigt über 700 Mitarbeitende in elf Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. "Bei der Zusammenführung von VWO und AB Tasty ging es nie nur darum, zwei Plattformen zu vereinen", sagte Sparsh Gupta, CEO von Wingify. "Es geht darum, unseren Kunden einen klareren Weg in die Zukunft aufzuzeigen - auf der Grundlage solider Daten, die Ihnen helfen, richtig zu handeln. KI ist keine weitere Ebene, die wir der Plattform hinzugefügt haben; sie ist die Funktionslogik der Plattform selbst, da sie erkennt, was gerade geschieht, entscheidet, was als Nächstes zu tun ist, und handelt, während der Besucher noch auf der Seite ist. Jede einzelne dieser Entscheidungen wird ausgewertet, sodass wir die Relevanz nachweisen können, anstatt sie nur zu versprechen." KI verändert die Grenzen des Machbaren. Die neue Marke und die neue Plattform basieren auf zwei Konzepten: Klarheit und Neugier. Gemeinsam mit KI schaffen sie einen neuen Ansatz zur Optimierung, der alle Berührungspunkte innerhalb der Suite miteinander verknüpft und Erkenntnisse in intelligentere Maßnahmen umsetzt. Was ist die Agentic Experience Optimization Platform? Wingify ist nun eine neue Agentic Experience Optimization Platform: Experimentieren, Personalisierung, Verhaltensanalysen, Handelsoptimierung, Feature-Management und Kundenbindung basieren auf gemeinsamen Daten, einem gemeinsamen Workflow und einer gemeinsamen KI. Kundinnen und Kunden treffen Entscheidungen innerhalb von Sekunden, und Wingify schließt diese Lücke, indem es die Situation noch während des Besuchs erfasst, eine Entscheidung trifft und handelt - und anschließend überprüft, ob dies zum Erfolg geführt hat. Die Basis treibt den "Relevance Loop" voran: Verstehen. Erfasst Verhaltens-, Customer-Journey-, Affinitäts-, Absichts-, kontextbezogene und emotionale Signale - auch von anonymen Besucherinnen und Besuchern. Entscheiden. KI verknüpft diese Erkenntnisse und ermittelt den nächstbesten Schritt: das passende Erlebnis, Design, die passende Funktion, Botschaft oder Empfehlung für jede einzelne Person. Handeln. Verwandelt Entscheidungen in Echtzeit-Erlebnisse genau in dem Moment, in dem es darauf ankommt - unter Verwendung derselben Daten und Erkenntnisse innerhalb derselben vernetzten Suite. Messen und Lernen. Durch Experimente und Analysen wird jede Maßnahme anhand der geschäftlichen Ergebnisse gemessen, wodurch aus den Ergebnissen neue Erkenntnisse gewonnen werden, die jede nächste Entscheidung fundierter machen. "Nicht miteinander vernetzte Tools kosten Teams unbemerkt Zeit", sagte Alix de Sagazan, CRO von Wingify. "Eine Erkenntnis aus einem Tool muss an anderer Stelle manuell neu erstellt werden, und jeder Übergabevorgang birgt das Risiko von Verzögerungen und Fehlern. "Wingify schließt diese Lücken, sodass aus Erkenntnissen Maßnahmen werden und aus Maßnahmen ein besseres Erlebnis." Wingz: KI in jeder Phase integriert Wingz, die in Wingify integrierte KI, läuft über den "Relevance Loop" und nutzt Echtzeit-Verhaltensdaten, um Besucherinnen und Besucher zu verstehen, Änderungen zu empfehlen und umzusetzen sowie deren Auswirkungen zu messen. "Die meisten KI-Funktionen in Marketing-Software sind Assistenzfunktionen, die auf ein Produkt aufgesetzt werden. So kann einem die KI zwar einiges sagen, aber nicht viel tun, und sie kann einem ganz sicher nicht sagen, ob man richtig gehandelt hat. Wir haben das genau umgekehrt gemacht. Die KI läuft innerhalb des Loops, erfasst also das Signal, führt den Aufruf aus, übermittelt die Änderung und wertet sie anschließend aus. Dieser letzte Teil ist der schwierigste, und genau deshalb haben wir 15 Jahre damit verbracht, die darunterliegende Experimentierebene aufzubauen", sagte Ankit Jain, Mitbegründer und Chief Product & Technology Officer bei Wingify. Was das für Kunden bedeutet Bestehende Kunden von VWO und AB Tasty können sich auf eine Plattform freuen, die es ihnen ermöglicht, das große Ganze im Blick zu behalten und entsprechend zu handeln - zusammen mit einem Kundenstamm, zu dem unter anderem L'Oréal, LVMH, Decathlon, Puma, Forbes, Motorola, AXA und De Beers gehören. "Unsere Kunden haben schon lange vor der Fusion mit VWO und AB Tasty eine echte Dynamik entwickelt", sagte Rémi Aubert, Mitbegründer und Chief Customer & Strategy Officer bei Wingify. "Es geht hier nicht darum, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Es geht darum, dieser Dynamik Flügel zu verleihen: ein klarerer Weg, leistungsfähigere Werkzeuge und eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, jede einzelne Interaktion noch relevanter zu gestalten als die vorherige." Die neue Website und die neue Marke sind ab heute unter wingify.com online. Informationen zu Wingify Wingify ist eine Agentic-Plattform zur Optimierung des Kundenerlebnisses, die Marken dabei unterstützt, jedes Kundenerlebnis relevant zu gestalten. Durch die Kombination von tiefgreifendem Kundenverständnis, KI-gestützter Echtzeit-Entscheidungsfindung, Aktivierung, Experimentieren und Analytik in einem durchgängigen Kreislauf. Wingify analysiert jede Besucherin und jeden Besucher, ermittelt, was in diesem Moment am relevantesten ist, setzt diese Erkenntnis in ein Echtzeit-Erlebnis um - über Web, Apps, Suche, Merchandising, E-Mail, SMS und Push-Benachrichtigungen hinweg - und wertet anschließend das Ergebnis aus, um daraus zu lernen. Wingify betreut weltweit mehr als 4.000 Kunden von elf Standorten in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika aus. Erfahren Sie mehr auf wingify.com. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/ab-tasty-und-vwo-schlieWen-sich-unter-dem-namen-wingify-zusammen-und-fuhren-eine-einheitliche-plattform-eine-neue-markenidentitat-sowie-eine-website-ein-302880204.html



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