Auf unserer Future of Energy Conference hat Siemens Energy die anhaltend starke Dynamik in den Bereichen Gas Services und Grid Technologies hervorgehoben, unterstützt durch die zunehmende Elektrifizierung, Rechenzentren, Integration erneuerbarer Energien und die alternde Netz-Infrastruktur. Der Auftragsbestand von 162 Mrd. EUR bietet eine starke Sichtbarkeit für die kommenden Jahre, während die laufende Kapazitätserweiterung weiteres Wachstum unterstützen sollte. Im Bereich Gas Services bietet die wachsende installierte Basis zudem eine attraktive langfristige, margenstarke Servicegelegenheit. Die geplante Veräußerung großer Teile des Geschäftsbereiches 'Transformation der Industrie' sollte das Portfolio weiter auf die Stromerzeugung und -übertragung schärfen. Während wir hinsichtlich der kurzfristigen bis mittelfristigen Schätzungen optimistisch bleiben, angesichts des starken Auftragsbestands und der Umsatzsichtbarkeit, konzentrieren sich unsere Bedenken auf die anspruchsvollen langfristigen Erwartungen, die in den Aktien eingebettet sind. Daher bestätigen wir unser VERKAUFEN-Rating und ein Kursziel von 100,00 EUR. Alle Aufzeichnungen der Konferenz finden Sie hier: https://research-hub.de/videos und die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag
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