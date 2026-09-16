Die Strategie von Enapter konzentriert sich zunehmend auf größere Flexibilität, eine schlankere Kostenstruktur und eine stärkere Produktionsbasis in China. Auf unserer Future of Energy Conference hob CEO Dr. Jürgen Laakmann die Skalierbarkeit und Modularität der AEM-Technologie des Unternehmens hervor und erklärte, dass der asset-light Wandel durch Unsicherheiten hinsichtlich der Projektzeitpläne und nicht durch eine schwache Projektpipeline vorangetrieben wird. Die Auslagerung der Stack-Produktion und Teile der Lieferkette sollte den Cash Burn reduzieren und die Effizienz der Fertigung verbessern. China wird eine Schlüsselrolle spielen, da es tiefere Lieferketten, niedrigere Kosten und eine schnellere Entwicklung des Wasserstoffmarktes bietet. Da die Sichtbarkeit auf die finanzielle Prognose weiterhin begrenzt ist, lassen wir unsere Schätzungen vorerst unverändert und warten auf weitere Klarheit in den kommenden Monaten. Wir bestätigen unser Spec. BUY-Rating und ein Kursziel von 3,00 EUR. Alle Aufzeichnungen der Konferenz finden Sie hier: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag
© 2026 mwb research