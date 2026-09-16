Die ausgebaute Zusammenarbeit verbessert den Kundenzugang zu leistungsstarken Inhaltsstoffen für Reinigungsmittel

DOWNERS GROVE, Illinois, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions USA LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen") gab über seinen Geschäftsbereich "Ingredients + Specialties (I+S) from Univar Solutions" eine erweiterte Vereinbarung mit Dow (NYSE: DOW) über den Vertrieb fortschrittlicher Spezialinhaltsstoffe für die Haushalts- und Industriereinigung in den Vereinigten Staaten und Kanada bekannt. Die Vereinbarung verbessert den Zugang zu Dows SupraCare-Produktlinie aus Polymeren und Spezialadditiven und stellt Formulierern innovative, multifunktionale Inhaltsstoffe zur Verfügung, die die Reinigungsleistung und Flexibilität bei der Formulierung verbessern und dazu beitragen, sich wandelnden Markterwartungen gerecht zu werden.

"Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Dow in Nordamerika um das SupraCare-Portfolio stärkt unsere Fähigkeit, differenzierte Chemielösungen anzubieten, die die Reinigungswirkung und die Flexibilität bei der Formulierung verbessern und die Entwicklung von Haushalts- und Industriereinigungsprodukten der nächsten Generation unterstützen", so Danny Kenyon, Sales Director, Homecare & Industrial Cleaning bei Univar Solutions. "Unser Team von I+S from Univar Solutions setzt sich dafür ein, unsere Kunden mit leistungsstarken, nachhaltigen Spezialinhaltsstoffen dabei zu unterstützen, schneller Innovationen zu entwickeln und die Reinigungsbranche weiter voranzubringen."

Die SupraCare-Polymere und fortschrittlichen Additive von Dow wurden für Anwendungen wie Geschirrspülen und Wäschepflege entwickelt und bieten Leistungsvorteile wie eine verbesserte Schaumbildung und Reinigung harter Oberflächen, ein verbessertes sensorisches Empfinden sowie eine optimierte Weichspülwirkung. Zudem verbessern sie die Kompatibilität innerhalb der Formulierung und ermöglichen dadurch effizientere flüssige und pulverförmige Wasch- und Reinigungsmittelsysteme.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Univar Solutions, um dem nordamerikanischen Markt für Wäschepflege und Geschirrspülen zuverlässigere, hochwertige Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel anzubieten", so Juan Pablo Watty, Global Cleaning Platform Director bei Dow. "Verbraucher wünschen sich Produkte mit höherer und länger anhaltender Leistung, während Unternehmen schnell und in großem Maßstab hochwertige Ergebnisse erzielen müssen. Gemeinsam geben wir unseren Kunden innovative Lösungen an die Hand, die multifunktionale Vorteile bieten und zugleich den Anforderungen an Wachstum, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit gerecht werden."

Dank der technischen Ressourcen unseres Teams für Spezialinhaltsstoffe profitieren Kunden von einer Kombination aus fundierten Marktkenntnissen, technischer Expertise und anwendungsorientierter Unterstützung bei der Formulierung. Über sein globales Netzwerk von Solution Centern, darunter ein Vorzeigelabor für Haushalts- und Industriereinigung in Houston, Texas, arbeitet das Unternehmen eng mit Kunden zusammen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und fortschrittliche Reinigungstechnologien auf den Markt zu bringen. In Verbindung mit der Expertise von Dow, einem weltweit führenden Unternehmen in der Materialwissenschaft und im Bereich nachhaltiger, leistungsstarker Chemielösungen, wird diese Zusammenarbeit Kunden dabei unterstützen, fortschrittliche Reinigungslösungen schneller auf den Markt zu bringen.

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Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com .

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet Spezialkunden und Lieferanten, die das moderne Leben voranbringen möchten, die besten Produkte, Mitarbeiter und Ergebnisse. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com .

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