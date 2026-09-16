

EQS-Media / 16.09.2026 / 10:14 CET/CEST

Berlin, 16. September 2026 - Der Unternehmer und Technologie-Investor Jan Beckers stellt in den kommenden drei bis sieben Jahren insgesamt 50 Millionen Euro bereit, um Risiken fortgeschrittener Künstlicher Intelligenz zu begrenzen. Die von ihm gemeinsam mit seiner Schwester Lisa Beckers im Jahr 2023 gegründete gemeinnützige Global Technology Risk Foundation gGmbH (GTR Foundation) startet nun den GTR AI Safety Fund, ein mehrjähriges Förderprogramm für außergewöhnliche Talente und gemeinnützige Organisationen, die an der sicheren Entwicklung Künstlicher Intelligenz arbeiten. Gleichzeitig werden auch weiterhin Impact Investments im AI-Safety-Bereich über Ocean Investment, das Family Office von Jan Beckers, unterstützt. "Künstliche Intelligenz ist die folgenreichste Technologie unserer Zeit. Ob sie zur besten oder zur schlechtesten Erfindung der Menschheit wird, liegt in unserer Hand. Wir brauchen mehr Talente, die 100% ihrer Energie der Lösung der wichtigsten Herausforderungen widmen: Von Cyber- und Biosicherheit bis zur Frage, wie wir als Menschheit die Kontrolle über KI behalten und sich technologische Macht nicht bei wenigen Einzelnen konzentriert.", sagt Jan Beckers, Technologie-Investor und Gründer der GTR Foundation. "Mit Kapital, Erfahrung und Netzwerk werden wir die ambitioniertesten Teams und innovativsten Lösungsideen unterstützen." Bewährter Ansatz wird jetzt skaliert Der GTR AI Safety Fund baut auf der bisherigen Arbeit der GTR Foundation auf. Seit 2023 hat sie mit einer europäischen Perspektive auf ein globales Problem viele außergewöhnliche Menschen und Organisationen früh identifiziert und gefördert, darunter Apollo Research , das KIRA Center , The AI Whistleblower Initiative , Safe AI Forum und Safe AI Germany . Angesichts der rasant wachsenden KI- Risiken wird der GTR AI Safety Fund nun institutionalisiert und die Förderung deutlich ausgeweitet. Individuelle Förderung statt Standardprogramm Das Angebot richtet sich an besonders ambitionierte, unternehmerisch handelnde Menschen und Organisationen. Die Unterstützung wird individuell zugeschnitten und reicht von einer ersten Finanzierung für Forschung oder Rechenkapazitäten bis zur mehrjährigen Begleitung beim Aufbau einer Organisation, ergänzt um strategische Beratung und Zugang zu einem internationalen Netzwerk von führenden Forschern und Unternehmen im KI-Bereich. Während die GTR Foundation sich auf die Förderung gemeinnütziger Projekte beschränkt, können über Jan Beckers Family Office gewinnorientierte Unternehmen unterstützt werden, sofern sie wesentliche Beiträge zur Risikoreduktion leisten. Bewerbungen und Nominierungen für gemeinnützige Projekte sind ab dem 14. September 2026 fortlaufend möglich. Alle Details zu Förderkriterien und Prozess: gtr-foundation.org Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk sind sich einig: Die Zeit ist gekommen - KI-Sicherheit rückt ins Zentrum Wie dringlich das Thema geworden ist, zeigt eine beispiellose Wende in der Branche selbst. Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk sind sich in einem entscheidenden Punkt einig: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, bei der weiteren Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Systeme deutlich vorsichtiger vorzugehen. Anthropic-Chef Dario Amodei, der seit Jahren staatliche Regulierung seiner eigenen Industrie fordert, macht dazu nun einen ersten Schritt: In seinem am 12. September 2026 veröffentlichten Essay " We Must Pace the Frontier " ruft er die Branche auf, die Entwicklung ihrer Modelle gezielt zu verlangsamen. Als Gründe nennt er die zunehmende Fähigkeit von KI-Systemen, sich selbst weiterzuentwickeln, sowie jüngste Sicherheitsvorfälle, darunter ein Vorfall, bei dem OpenAI-Agenten während eines Testlaufs eigenständig in fremde Systeme eindrangen. Aber auch Amodei räumt Vorfälle bei Anthropic selbst ein. Als erstes Unternehmen verpflichtet sich Anthropic einseitig, unabhängigen Prüfern dauerhaften Zugang auf Mitarbeiter-Niveau zu gewähren. Seine größten Konkurrenten stimmten binnen Stunden zu: OpenAI-Chef Sam Altman kündigte an, ebenfalls unabhängigen Experten Zugang geben zu wollen, Elon Musk stellte sich öffentlich hinter Amodeis Vorstoß. Dass sich die erbitterten Konkurrenten beim Thema Sicherheit nun einig sind, zeigt wohin die Richtung geht: KI-Sicherheit wird zu einer der größten Herausforderungen der Menschheit. Trotzdem gibt es weltweit bis jetzt eine vergleichsweise kleine Anzahl an Menschen, die sich in Vollzeit den vielfältigen Problemen widmen. Die GTR Foundation engagiert sich seit 2023 mit einer europäischen Perspektive in vielfältigen Projekten der globalen KI-Sicherheit. Mit dem GTR AI Safety Fund wird dieses Engagement nun erheblich ausgeweitet, um Talenten schnellen Anschub zu verschaffen und weitere Kapitalgeber auf den Bereich aufmerksam zu machen. Lisa Beckers, Geschäftsführerin der GTR Foundation, sagt: "Jetzt ist der Moment: Wir brauchen mehr Menschen, die an KI-Sicherheit arbeiten, und mehr unabhängiges Kapital, das sie unterstützt. Beides wollen wir mit dem Programm anstoßen - und wir laden Talente wie Förderer ein, mitzumachen. Wenn die klügsten Köpfe fokussiert an Lösungen arbeiten können, bleibt KI ein Gewinn für uns alle." ÜBER DIE GTR FOUNDATION Die GTR Foundation gGmbH (Global Technology Risk Foundation) wurde 2023 von den Geschwistern Jan und Lisa Beckers in Berlin gegründet mit dem Ziel, schwerwiegende Risiken fortgeschrittener Technologien zu reduzieren. Sie institutionalisiert ein Engagement, das Jan Beckers bereits seit vielen Jahren ein Anliegen ist: die Förderung von Menschen, Forschung und Institutionen, die schwerwiegende Risiken fortgeschrittener Technologien reduzieren - mit Schwerpunkt auf der Sicherheit und verantwortungsvollen Governance von Künstlicher Intelligenz. gtr-foundation.org Ü B E RO C E A NI N V E S T M E N T Ocean Investment ist das Family-Office von Jan Beckers. 15 Mitarbeiter am Hauptsitz Berlin bündeln Investments und Vermögensverwaltung des Unternehmers, der sich als Gründer und Chief Investment Officer seit 2017 auf den Aufbau des Tech-Asset-Managers BIT Capital fokussiert hat. oceaninvestment.com PRESSEKONTAKT GTR Foundation gGmbH

Hannes Bruch, Pressekontakt GTR Foundation

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Bildunterschrift: Jan Beckers, Founder GTR Foundation, by Victor Strassse



Emittent/Herausgeber: Bit Capital GmbH

Schlagwort(e): Forschung/Technologie



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