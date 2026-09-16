Hattingen (ots) -Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet: Hochwertige Uhrensammlungen erreichen schnell sechsstellige Werte. Trotzdem lagern viele Besitzer ihre Stücke weiterhin zu Hause und unterschätzen dabei Risiken wie Einbruch, Diebstahl oder unzureichenden Versicherungsschutz. Gerade bei wachsenden Sammlungen stellt sich deshalb die Frage, wann klassische Aufbewahrungslösungen nicht mehr ausreichen.Wer Uhren im Wert von 100.000 Euro oder mehr besitzt, sollte bei der Sicherheit nicht improvisieren. Entscheidend ist nicht nur, wo die Sammlung liegt, sondern wie sie geschützt, versichert und im Ernstfall dokumentiert ist. Nachfolgend wird erklärt, welche Risiken Besitzer hochwertiger Uhrensammlungen häufig unterschätzen, worauf es bei Aufbewahrung und Versicherung ankommt und welche Sicherheitslösungen sich für Vermögenswerte im sechsstelligen Bereich eignen.Wenn die Sammlung wächst, muss die Sicherheit mitwachsenMenschen, die Uhren sammeln, tun dies aus einer großen Faszination für das Handwerk. Die Uhren haben einen hohen emotionalen Wert für sie und sind Ausdruck einer Leidenschaft, die weit über das materielle Gut hinausgeht. Umso wichtiger ist die korrekte Verwahrung der Uhren. Denn meist konzentriert sich ein erheblicher Vermögenswert auf wenige kleine Gegenstände, die sich leicht transportieren lassen. Mehrere hunderttausend Euro können auf kleinstem Raum lagern - und bei Einbruch innerhalb kürzester Zeit mitgenommen werden.Dabei entsteht das Sicherheitsproblem häufig schleichend. Was mit einer einzelnen hochwertigen Uhr beginnt, entwickelt sich durch weitere Käufe oder Wertsteigerungen mit der Zeit zu einer umfangreichen Sammlung. Während deren Gesamtwert wächst, bleibt die ursprüngliche Aufbewahrung jedoch nicht selten unverändert. Eine Schublade, ein Schrank oder ein einfacher Möbeltresor, der für die ersten Stücke noch ausreichend erschien, wird dann weiterhin genutzt. Genau an diesem Punkt lohnt sich eine nüchterne Bestandsaufnahme. Wie hoch ist der aktuelle Gesamtwert? Welche Einzelwerte befinden sich darunter? Und entspricht das bestehende Sicherheitskonzept überhaupt noch der heutigen Sammlung?Tresor und Versicherung müssen aufeinander abgestimmt seinEin verbreitetes Missverständnis herrscht im Übrigen bei der Versicherungssituation. Immer wieder glauben Sammler, ein Tresor sei ein Garant für die vollständige Versicherung bei Schadenfall. Doch je nach Vertrag können Versicherer konkrete Anforderungen an die Aufbewahrung stellen. Dazu gehören unter anderem der zertifizierte Widerstandsgrad eines Wertschutzschrankes, dessen fachgerechte Aufstellung beziehungsweise Verankerung, weitere Sicherungen des Gebäudes oder eine Einbruchmeldeanlage. Ebenso können Einzelwert- und Wertsachengrenzen sowie vertragliche Entschädigungsgrenzen eine Rolle spielen.Eine allgemeingültige Sicherheitsklasse lässt sich deshalb auch bei einem Sammlungswert von 100.000 Euro nicht nennen. Welche Anforderungen gelten, hängt vom jeweiligen Versicherungsvertrag und von der individuellen Risikobewertung ab. Sinnvoll ist daher die umgekehrte Reihenfolge: Zunächst werden Werte und Versicherungssituation geklärt, anschließend lässt sich die Aufbewahrung passend dazu dimensionieren.Gleichzeitig darf sich das Konzept nicht auf den Tresor beschränken. Türen und Fenster, Alarmtechnik, Standort und Verankerung sowie Zugangsberechtigungen und der Umgang mit Schlüsseln oder Codes greifen ineinander. Auch Diskretion spielt eine Rolle: Öffentliche Beiträge über die eigene Sammlung, Verkaufsplattformen oder leicht erkennbare Routinen können unnötig Informationen darüber preisgeben, welche Werte vorhanden sind und wie mit ihnen umgegangen wird.Gute Dokumentation wird im Schadenfall entscheidendDarüber hinaus sollten Sammler ihre Uhren dokumentieren. Wichtig ist, dass sich Besitz, Identität und gegebenenfalls Wert nachvollziehen lassen. Dazu gehören insbesondere Hersteller und Modell, Referenz- und Seriennummer, Kaufbelege, aussagekräftige Fotos sowie vorhandene Zertifikate und Papiere. Soweit es der Versicherungsvertrag verlangt, können zudem aktuelle Wertnachweise erforderlich sein. Eine separate digitale oder externe Sicherung dieser Unterlagen verhindert, dass Dokumentation und Wertgegenstände im Ernstfall gleichzeitig verloren gehen.Gerade die Bewertung verdient Aufmerksamkeit, denn Kaufpreis, Marktwert und Wiederbeschaffungswert müssen nicht identisch sein. Entscheidend für den Versicherungsschutz ist letztlich, welcher Wert nach den konkreten Vertragsbedingungen maßgeblich ist. Wer seine Sammlung erweitert oder deutliche Wertveränderungen feststellt, sollte deshalb nicht nur das Sicherheitskonzept, sondern auch die vereinbarten Versicherungssummen überprüfen.Sicherheit muss zur tatsächlichen Nutzung passenAnders als manche Wertgegenstände liegen Luxusuhren meist nicht dauerhaft an einem Ort. Sie werden getragen, gewechselt und gepflegt. Dadurch entsteht ein Konflikt: Einerseits soll die Sammlung zuverlässig geschützt sein, andererseits möchten Besitzer jederzeit auf einzelne Stücke zugreifen können. Eine geeignete Aufbewahrung berücksichtigt deshalb nicht nur das Sicherheitsniveau, sondern auch den tatsächlichen Umgang mit der Sammlung.Das betrifft ebenso die Entscheidung zwischen eigener Aufbewahrung und Bankschließfach. Ein Schließfach kann für bestimmte Werte sinnvoll sein, schränkt bei regelmäßig getragenen Uhren jedoch die unmittelbare Verfügbarkeit ein. Welche Variante besser passt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Nutzung, Wert, Versicherung und persönliche Situation müssen gemeinsam betrachtet werden. Am Ende geht es um ein abgestimmtes System, das immer wieder an die aktuelle Situation angepasst wird.Über Thomas Sinning:Thomas Sinning ist Sicherheitsexperte und seit 2006 in der Tresorbranche tätig. Mit seinem Unternehmen PREMIUMTRESORE entwickelt er individuelle Hochsicherheitslösungen für anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden. Dabei setzt er auf deutsche Fertigung, persönliche Beratung und technisch durchdachte Konstruktionen, die sich bewusst von standardisierten Massenprodukten abheben.Pressekontakt:Thomas Sinning PREMIUMTRESOREVertreten durch: Thomas SinningE-Mail: ts@premiumtresore.deWebsite: https://www.premiumtresore.deOriginal-Content von: Thomas Sinning PREMIUMTRESORE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182437/6353001