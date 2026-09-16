Wichtiger Schritt für Silberprojekt: Entscheidung rückt in Sichtweite

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Silver Mines meldet einen wichtigen Fortschritt im Genehmigungsverfahren für das Bowdens-Silberprojekt in New South Wales (Australien). Das zuständige Planungsministerium habe die zusätzlich eingereichten Unterlagen geprüft und seine ergänzende Einschätzung an die unabhängige Planungskommission übermittelt. Nach Angaben der Behörde änderten die neuen Informationen nichts Grundsätzliches an ihrer bisherigen positiven Bewertung. Eine Entscheidung werde bis zum 9. Dezember 2026 erwartet.

Silver Mines meldet einen wichtigen Fortschritt im Genehmigungsverfahren für das Bowdens-Silberprojekt in New South Wales (Australien). Das zuständige Planungsministerium habe die zusätzlich eingereichten Unterlagen geprüft und seine ergänzende Einschätzung an die unabhängige Planungskommission übermittelt. Nach Angaben der Behörde änderten die neuen Informationen nichts Grundsätzliches an ihrer bisherigen positiven Bewertung. Eine Entscheidung werde bis zum 9. Dezember 2026 erwartet.

Behörde bestätigt frühere Einschätzung

Das DPHI (Department of Planning, Housing and Infrastructure) hatte das Vorhaben bereits im Dezember 2022 an die IPC (Independent Planning Commission) verwiesen. Damals stufte die Behörde das Projekt als im öffentlichen Interesse liegend und unter strengen Auflagen genehmigungsfähig ein. Diese Einschätzung habe auch nach Prüfung der neuen Daten Bestand. Die ergänzenden Unterlagen betrafen unter anderem mögliche Auswirkungen einer geplanten Stromleitung sowie Gesetze und politische Vorgaben, die seit der ursprünglichen IPC-Entscheidung vom 3. April 2023 neu gefasst oder geändert worden waren. Bereits Anfang Juli hatte Silver Mines nach eigenen Angaben einen aktualisierten Biodiversity Development Assessment Report (BDAR) sowie eine Antwort auf ein weiteres Informationsersuchen des DPHI eingereicht. Grundlage dafür waren erneuerte ökologische Untersuchungen, die das Unternehmen in Abstimmung mit der Behörde durchgeführt hatte.