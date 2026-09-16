Die Versicherungsbedingungen der Unfallversicherung stehen im Fokus des digitalen Angebots von versdb. Die Datenbank ist nun auch in Deutschland verfügbar und verbindet die Kommentierung der AUB mit KI-basierten Anwendungen - von einem Fachchat bis zur Einschätzung von Schadenfällen. Die Versicherungsrechtsdatenbank versdb ist jetzt auch auf dem deutschen Markt verfügbar. Zum Start bietet das Unternehmen einen Onlinekommentar zu den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB). Neben der klassischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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