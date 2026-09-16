Velbert (ots) -Dachzelt, Zeltanhänger oder doch eine andere Lösung? Wer heute mit dem eigenen Fahrzeug auf Reisen gehen möchte, trifft auf eine enorme Auswahl und auf Produkte, die auf den ersten Blick oft ähnlicher wirken, als sie tatsächlich sind. Dabei entscheidet nicht allein das Modell darüber, ob unterwegs alles passt. Wie findet man also eine Lösung, die zum Fahrzeug, zum Reiseziel und zum eigenen Campingstil passt?Wer mit dem eigenen Fahrzeug flexibel reisen möchte, hat heute mehr Möglichkeiten denn je. Doch mit der großen Auswahl an Dachzelten, Zeltanhängern und anderen mobilen Reiselösungen wird auch die Entscheidung schwieriger. Schließlich stellt ein Wochenendtrip im Sommer völlig andere Anforderungen an die Ausrüstung als eine längere Reise durch kalte Regionen. Hinzu kommen technische Fragen zu Dachlast, Bauformen und Fahrzeugkompatibilität sowie Produktbezeichnungen, die im Markt nicht immer einheitlich verwendet werden. "Ein Fehlkauf zeigt sich beim Camping nicht nur auf der Rechnung. Das eigentliche Problem entsteht unterwegs, wenn man merkt, dass die gewählte Lösung für die eigene Reise nicht funktioniert", erklärt Michael Krämer, Gründer und Geschäftsführer von CAMPWERK."Am Anfang sollte nicht die Frage stehen, welches Dachzelt oder welcher Zeltanhänger gekauft werden soll. Zuerst muss klar sein, wie, wohin und unter welchen Bedingungen jemand reisen möchte. Erst daraus ergibt sich, welche Lösung sinnvoll ist", betont Michael Krämer. Diese Haltung beruht auf eigener Erfahrung: Der ausgebildete Informatiker arbeitete rund zehn Jahre im Bereich Visual Effects für Kinofilme, bevor ihn ein persönliches Campingproblem auf einen neuen beruflichen Weg brachte. Für Reisen mit seinem Geländewagen und seinem großen Neufundländer suchte er nach einem geeigneten Zeltanhänger, fand am Markt jedoch keine Lösung, die seinen Vorstellungen entsprach. Also begann er, selbst einen zu entwickeln. Aus dieser Idee entstanden erste Prototypen, eine einfache Produktbroschüre und schließlich CAMPWERK. Rund 16 Jahre später bringt Michael Krämer seine Erfahrung mit Produkten, Fahrzeugen, Herstellern und Kundenfragen bis heute unmittelbar in die Produktentwicklung, Beratung und fachliche Aufklärung ein.Vom eigenen Zeltanhänger zur Marke CAMPWERKWas zunächst als Lösung für den Eigenbedarf gedacht war, entwickelte schnell eine unerwartete Dynamik. Schon während der Arbeit am ersten Zeltanhänger erkannte Michael Krämer, dass sein Konzept auch für andere Reisende interessant sein könnte. 2011 präsentierte er seine Idee deshalb auf einer Messe. Das ursprüngliche Ziel war überschaubar: Rund 20 Zelte sollten im gesamten Jahr verkauft werden. Stattdessen verkaufte der Unternehmer bereits auf der Messe 25 komplette Zeltanhänger - zu einem Zeitpunkt, an dem weder eine fertige Produktion noch ein entsprechendes Team vorhanden waren.Damit wurde aus dem Nebenprojekt innerhalb kurzer Zeit ein Unternehmen. Finanzierung und Produktion mussten organisiert, Mitarbeiter eingestellt und die Lieferfähigkeit sichergestellt werden. "Der Messeerfolg war natürlich großartig, aber damit kam sofort die Verantwortung, das Versprochene auch liefern zu können", erinnert sich Michael Krämer. In den folgenden Jahren entwickelte sich CAMPWERK von einer ersten Halle in Mülheim an der Ruhr über mehrere Flächen und Standorte bis hin zur eigenen Produktion und Unternehmensimmobilie mit 14.000 m² in Velbert.Dieser Ursprung prägt CAMPWERK bis heute. Zeltanhänger gehören weiterhin zum Kerngeschäft, zugleich hat das Unternehmen sein Sortiment konsequent rund um das Reisen mit dem eigenen Fahrzeug erweitert. Dazu zählen heute Dachzelte, Faltcaravans, Spezial- und Cargoanhänger sowie Pickup-Wohnkabinen. Statt möglichst viele Bereiche des Campings abzudecken, konzentriert sich CAMPWERK damit auf Lösungen, die unmittelbar mit dem Fahrzeug und der jeweiligen Art des Reisens verbunden sind.CAMPWERK denkt die Reise vor dem ProduktUm für unterschiedliche Reisen die passende Lösung anbieten zu können, setzt CAMPWERK nicht auf ein einzelnes Produktkonzept. Das Unternehmen verbindet eigene Produktion und Entwicklung mit ausgewählten Produkten verschiedener Hersteller. So entsteht eine Auswahl verschiedener Konzepte, die sich gezielt nach Fahrzeug und Reisebedingungen vergleichen lässt. Dabei fließen Erfahrungen aus der langjährigen Beratung, der Zusammenarbeit mit Herstellern und dem praktischen Umgang mit verschiedenen Fahrzeugen ein.Gleichzeitig entwickelt CAMPWERK eigene Lösungen und arbeitet gemeinsam mit Herstellern an neuen Funktionen, Bauformen und Produktideen. Dazu gehören unter anderem Hybrid-Dachzelte, besondere Hartschalenlösungen sowie elektrisch aufbauende Pickup-Wohnkabinen. Damit beschränkt sich das Unternehmen nicht darauf, bestehende Produkte anzubieten, sondern bringt die Erfahrungen aus Beratung und Praxis auch in die Weiterentwicklung fahrzeugbasierter Reiselösungen ein. "Wir wollen niemandem einfach das Produkt verkaufen, das gerade am besten aussieht oder am günstigsten ist. Entscheidend ist, ob es zu Fahrzeug, Reiseziel und Nutzung passt", erklärt Michael Krämer.Technisches Wissen schafft Sicherheit bei der AuswahlDie passende Auswahl setzt allerdings voraus, technische Unterschiede und Voraussetzungen richtig einordnen zu können. Gerade bei Dachzelten können vermeintlich einfache Fragen schnell komplex werden. Ein Beispiel ist die zulässige Dachlast. Dabei macht es einen Unterschied, ob sich das Fahrzeug bewegt oder steht und welchen Belastungen das Dach in der jeweiligen Situation ausgesetzt ist. CAMPWERK beschäftigt sich seit Jahren mit solchen Fragestellungen und suchte zur Dachlast auch den Austausch mit dem TÜV, um Kunden auf einer fundierten technischen Grundlage beraten zu können.Ähnliches gilt für Produktbezeichnungen. Selbst der Begriff "Hartschalendachzelt" wird nicht immer einheitlich verwendet und kann für unterschiedliche Bauweisen stehen. Die Bezeichnung allein sagt daher noch wenig darüber aus, wie ein Modell konstruiert ist und für welchen Einsatz es sich eignet. Hinter vermeintlich eindeutigen Begriffen können sich damit Unterschiede verbergen, die für die Auswahl des passenden Dachzelts durchaus relevant sind. "Für uns ist es wichtig, solche Fragen so zu erklären, dass Kunden verstehen, was sie für ihre Entscheidung tatsächlich bedeuten", erklärt Michael Krämer.Wie Michael Krämer CAMPWERK auch digital ein Gesicht gabTechnisches Wissen gehört für Michael Krämer deshalb immer auch zur Beratung und Vermittlung. Lange fand dieser Austausch vor allem persönlich auf Messen statt. Als während der Corona-Pandemie zahlreiche Veranstaltungen ausfielen, brach dieser persönliche Kontakt jedoch weitgehend weg. Gleichzeitig ging Michael Krämer davon aus, dass Camping an Bedeutung gewinnen würde, weil viele klassische Reiseformen zeitweise nur eingeschränkt möglich waren.Für CAMPWERK stellte sich damit die Frage, wie sich Beratung auch ohne den direkten Kontakt weiterführen ließ. Michael Krämer setzte deshalb verstärkt auf YouTube und übertrug vieles von dem, was zuvor auf Messen funktioniert hatte, ins Videoformat. "Menschen möchten nicht nur wissen, was sie kaufen. Sie wollen auch verstehen, wer dahintersteht und warum jemand eine bestimmte Empfehlung gibt", sagt er. Statt Produkte lediglich zu präsentieren, erklärte er deshalb Unterschiede, beantwortete typische Fragen und brachte dabei auch seine eigene Erfahrung ein. Damit wurde der Unternehmer zunehmend auch digital zum Gesicht von CAMPWERK. Wie nachhaltig die Videos wirken, zeigt sich bis heute: Interessierte beziehen sich bei Besuchen vor Ort teilweise noch auf ältere Beiträge und schauen sich anschließend genau die Lösungen an, die sie zuvor auf YouTube kennengelernt haben.Wenn aus eigener Erfahrung echte Expertise entstehtRund 16 Jahre nach dem ersten selbst entwickelten Zeltanhänger ist aus Michael Krämers ursprünglicher Idee ein Unternehmen mit eigener Produktion und Produktentwicklung entstanden. Das Wissen dahinter speist sich aus zahlreichen Kundenfragen, unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten und der langjährigen Zusammenarbeit mit Herstellern. Michael Krämer ist bis heute eng in die fachliche Arbeit eingebunden - von der Entwicklung neuer Lösungen über technische Fragen bis zur persönlichen Vermittlung auf Messen, vor Ort und über digitale Kanäle.Seine Arbeit führt ihn im Grunde noch immer zu der Frage zurück, mit der CAMPWERK einst begonnen hat: Was braucht es, damit eine Reise mit dem eigenen Fahrzeug tatsächlich funktioniert? "Am Ende soll nicht das teuerste oder vermeintlich spektakulärste Produkt stehen, sondern die Lösung, mit der jemand gerne auf Reisen geht und die dort zuverlässig funktioniert", fasst Michael Krämer zusammen.Sie sind noch unsicher, welches Dachzelt, welcher Zeltanhänger oder welche andere Lösung zu Ihren Reiseplänen passt? Dann lassen Sie sich von den Experten von CAMPWERK (https://www.campwerk.de/) persönlich beraten und lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennen!Pressekontakt:CAMPWERK GmbHGeschäftsführer: Michael KrämerE-Mail: info@campwerk.deWebsite: https://www.campwerk.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: CAMPWERK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183422/6353009