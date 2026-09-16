Eschborn (ots) -Was tun Beschäftigte, wenn sie mit ihrem Job unzufrieden sind? Eine Auswertung des Randstad Arbeitsbarometers 2026 zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Vor allem Gen Z und Millennials geben häufiger an, bereits mit konkreten Schritten auf Unzufriedenheit reagiert zu haben - von Forderungen an die Arbeitgeber bis hin zur beruflichen Neuorientierung.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick- 62 % der Gen Z haben aufgrund von Unzufriedenheit bereits nach einem neuen Job gesucht (Millennials: 56 %; Gen X: 53 %; Babyboomern: 43 %).- Wegen fehlender Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten haben 45 % der Gen Z bereits gekündigt (Millennials: 35 %; Gen X 14 %; Babyboomer 10 %).- Einen Wechsel ihrer Führungskraft haben 43 % der Gen Z eingefordert, gegenüber 6 % der Babyboomer (Millennials: 26 %; Gen X: 15 %).- 46 % der Gen Z haben ihre Produktivität aufgrund von Unzufriedenheit bereits reduziert. Bei den Millennials sind es 36 %, bei Gen X 26 % und bei den Babyboomern 10 %.Von Neuorientierung bis VeränderungswunschDie Unterschiede zeigen sich nicht nur beim Jobwechsel. Jüngere Beschäftigte versuchen auch häufiger, etwas an ihrer Arbeitssituation zu verändern. 58 % der Gen Z haben bei Unzufriedenheit bereits flexiblere Arbeitsbedingungen eingefordert, bei den Millennials taten dies 53 %. In der Gen X trifft das auf 40 % zu, bei den Babyboomern auf 31 %.Besonders groß ist die Differenz beim Thema Führung: Während 43 % der Gen Z schon einmal die Auswechslung ihrer Führungskraft verlangt haben, sind bisher nur 6 % der Babyboomer diesen Schritt gegangen. Gleichzeitig fällt auch der Rückzug aus der Arbeit bei den jüngeren Generationen stärker aus: Fast jede:r Zweite aus der Gen Z hat die eigene Produktivität aus Unzufriedenheit bereits einmal reduziert. Bei den Babyboomern gilt das nur für jede:n Zehnte:n.Jüngere Generationen empfinden Arbeitsumgebung seltener als inspirierendEinen zusätzlichen Hinweis liefert der Blick auf die wahrgenommene Arbeitskultur. Auf die Frage, welche drei Begriffe den eigenen Arbeitsplatz am besten beschreiben, wählen jüngere Beschäftigte seltener "unterstützend" oder "inspirierend". "Unterstützend" nennen 28 % der Gen Z und 23 % der Millennials, gegenüber 39 % der Gen X und 44 % der Babyboomer. Beim Begriff "inspirierend" zeigt sich ein ähnliches Bild: 17 % der Gen Z und 21 % der Millennials wählen ihn, bei Gen X sind es 31 % und bei den Babyboomern 35 %."Wenn die Gen Z Probleme anspricht oder Konsequenzen zieht, ist das kein überzogenes Anspruchsdenken, sondern ein klarer Realitäts-Check für Unternehmen", sagt Verena Menne, Director Human Resources DACH Randstad. "Junge Beschäftigte wollen gestalten und erwarten Führung auf Augenhöhe - sie nehmen unpassende Rahmenbedingungen nicht mehr einfach hin. Führungskräfte dürfen hier nicht abwarten, bis die Kündigung auf dem Tisch liegt. Es geht darum, früh Haltung zu zeigen, Erwartungen offen abzugleichen und Spannungen aktiv anzusprechen, bevor daraus Frust oder Dienst nach Vorschrift wird."Über das Randstad ArbeitsbarometerDas Randstad Arbeitsbarometer (https://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-arbeitsbarometer/) wurde 2003 eingeführt und deckt inzwischen 35 Länder auf der ganzen Welt ab. Die Studie erscheint einmal jährlich und macht sowohl nationale als auch globale Trends auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Verschiedene Pulse Surveys in ausgewählten Ländern ergänzen im Jahresverlauf das Randstad Arbeitsbarometer mit Einblicken in aktuelle Entwicklungen. Die Befragung wird online unter Arbeitnehmenden im Alter von 18 bis 67 Jahren durchgeführt, die erwerbstätig oder Einzelunternehmer sind, oder arbeitslos, aber eine künftige Beschäftigung anstreben. Die Mindeststichprobengröße beträgt 500 Interviews pro Land. Für das Arbeitsbarometer 2025 wurden mehr als 26.000 Arbeitskräfte in 35 Ländern weltweit befragt, davon 1.000 in Deutschland. Für das Arbeitsbarometer 2026 wurden mehr als 27.000 Arbeitskräfte weltweit, davon 1.000 in Deutschland, und erstmals auch über 1.200 Arbeitgeber befragt sowie über 3 Millionen Stellenanzeigen untersucht.Über RandstadRandstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen - Operational, Professional, Digital und Enterprise - unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.Randstad Deutschland ist mit rund 31.800 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleBettina DeschFrankfurter Straße 10065760 EschbornFon +49 1525 450 9349E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13588/6353019