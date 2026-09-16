Talisman Metals exploriert drei Kupfer-Silber-Projektgruppen im Atlasgebirge in Marokko, direkt neben der neuen Tizert-Mine von Managem. Seit kurzem läuft die erste eigene Bohrkampagne auf dem Tirzzit-Projekt an.

Während sich viele Kupferexplorer auf bekannte Reviere in Südamerika oder Zentralasien konzentrieren, hat sich Talisman Metals (AIM: TLM, ISIN: IE000XRZAWV1, WKN: A421QR) ein noch wenig beachtetes Terrain ausgesucht: das Atlasgebirge in Marokko. Das irische Unternehmen hält zu 100 Prozent drei Projektgruppen mit einem Gesamtlandpaket von über 145 Quadratkilometern südlich von Marrakesch und östlich von Agadir. Im Zentrum steht die Suche nach sedimentgebundenen, stratiformen Lagerstätten, weltweit nach porphyrischen Vorkommen die zweitwichtigste Kupferlagerstättenart. Besonders bemerkenswert: Ein Teil der Talisman-Projekte liegt im selben geologischen Becken und in derselben Formation wie die Tizert-Lagerstätte der marokkanischen Bergbaugruppe Managem Group, die 2025 mit einer geplanten Minenlebensdauer von 18 Jahren in Produktion ging und über 1,1 Millionen Tonnen Kupfer an gemessenen und angezeigten Ressourcen verfügt.

Marokko als aufstrebender Kupferstandort

Marokko hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zunehmend attraktiven Ziel für Mineralexploration entwickelt. Bereits 2016 trat ein neuer Bergbaukodex in Kraft, der das Land stärker für ausländische Investitionen öffnete. Im aktuellen Investitionsattraktivitätsindex des Fraser Institute belegt Marokko 2025 weltweit Platz 15, bei der Politikwahrnehmung Rang 25. Das Land verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Häfen, Straßen, Eisenbahnnetz und verlässlicher Stromversorgung, während Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten kontinuierlich erweitert werden. Bislang trägt der Bergbau erst rund 1 Prozent zum marokkanischen Bruttoinlandsprodukt von etwa 400 Milliarden US-Dollar bei, macht aber schon etwa 30 Prozent der Exporterlöse aus.

Durch Freihandelsabkommen mit der EU und den USA sowie eine wachsende Rolle in globalen Lieferketten, unter anderem durch Metallversorgungsverträge mit BMW und Renault sowie Lithium-Raffinationsvereinbarungen mit LG und Yahua, positioniert sich Marokko zunehmend als Lieferant kritischer Rohstoffe für die europäische Energiewende. Die geografische Nähe zu Europa verschafft dem Land dabei einen strukturellen Standortvorteil gegenüber weiter entfernten Bergbauregionen.

Kupfermarkt vor struktureller Knappheit

Talisman agiert mit seinem Kupferfokus in einem Markt, der zunehmend von Angebotsknappheit geprägt ist. Während sich Edelmetalle zuletzt von ihren Höchstständen etwas erholten, notiert Kupfer weiterhin nahe seinem Rekordhoch, mit einem Anstieg von rund 60 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Treiber sind der Ausbau von Stromnetzen, Elektromobilität, Wind- und Solaranlagen sowie zunehmend auch der Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz, die allesamt hohe Mengen an leitfähigem Kupfer benötigen. Auf der Angebotsseite bremsen sinkende Erzgehalte in bestehenden Minen sowie in schwächeren Preisphasen vernachlässigte Projektentwicklungen das Wachstum, während neue Projekte oft viele Jahre bis zur Produktion benötigen. Für Unternehmen wie Talisman Metals eröffnet dieses Umfeld die Chance, dass bereits kurzfristige Explorationserfolge verstärkte Aufmerksamkeit von Investoren und potenziell auch von größeren Produzenten auf sich ziehen.

Projekte mit starkem Wachstumspotenzial

Die Tizert-Projektgruppe, bestehend aus Tizert North, Fougnar und Tizert South, bildet mit 71 Quadratkilometern das Kernstück des Portfolios und grenzt unmittelbar an die Tizert-Lagerstätte von Managem an. Tizert North liegt rund 8 Kilometer nordöstlich der nördlichen Lagerstättengrenze und könnte nach unten geneigte Verlängerungen der Nachbarlagerstätte in Zieltiefen von über 300 Metern beherbergen.

Fougnar erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 8 Kilometern mit mehreren verstreuten Kupfer-Silber-Vorkommen, wobei historische Schlitzproben Gehalte zwischen 0,50 und 1,45 Prozent Kupfer sowie bis zu 70 Gramm pro Tonne Silber lieferten und damit Werte, die in mehr als der Hälfte der Proben mit denen der Tizert-Lagerstätte vergleichbar sind. Ein 2026 durchgeführtes Explorationsprogramm mit Schürfungen, Bodengeophysik und einem kleineren Erkundungsbohrprogramm bestätigte Fougnar als sedimentgebundenes Kupfer-Silber-System und identifizierte elf hochprioritäre Explorationsziele für die weitere Nachverfolgung.

Anfang September 2026 verlängerte die zuständige Behörde in Agadir die beiden Fougnar-Lizenzen um weitere vier Jahre bis Mai 2030 und stufte sie zugleich als grundsätzlich umwandlungsfähig in Abbaulizenzen ein, was das fortgeschrittene Stadium des Projekts untermauert.

Das rund 58 Quadratkilometer große Argana-Projekt, etwa 60 Kilometer nordöstlich von Agadir gelegen, zielt auf Kupfer mit geringen Silber- und Uranbeimengungen in Lagerstätten vom sogenannten Red-Bed-Typ. In benachbarten Kleinbergbaugebieten außerhalb der Talisman-Lizenzen ergab eine repräsentative Schlitzprobe einen durchschnittlichen Gehalt von 3,32 Prozent Kupfer und 50 Gramm pro Tonne Silber, wenngleich auf Argana selbst bislang noch keine Bohrungen stattfanden.

Bohrstart am Flaggschiffprojekt

Das größte Potenzial liefert derzeit das Tirzzit-Projekt, das Talisman im Februar 2026 von Aya Gold & Silver erworben hat. Aya, die auch mit 4,7 Prozent an Talisman selbst beteiligt ist, betreibt rund 25 Kilometer nördlich die Silbermine Zgounder. Das Projekt liegt rund 225 Kilometer östlich von Agadir und umfasst zwei Abbaulizenzen mit einer Gesamtfläche von 16,5 Quadratkilometern.

Historische Explorationsarbeiten der marokkanischen Behörde BRPM aus den 1970er-Jahren lieferten markante Abschnitte von bis zu 3,16 Prozent Kupfer über 2,5 Meter sowie 0,60 Prozent Kupfer über immerhin 11,4 Meter. Jüngere Arbeiten zwischen 2019 und 2025, darunter Fernerkundung, luftgestützte Geophysik und Bodenproben, bestätigten positive Kupfergehalte in mehreren Outcrop-Sedimenteinheiten, während Bodenproben aus dem Frühjahr 2026 eine neue Kupfermineralisierung östlich des historischen Bohrlochs TT6 zeigten und die bekannte Mineralisierungszone um rund 2 Kilometer nach Osten verlängerten.

Nach einer im August abgeschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe von rund 500.000 britischen Pfund Sterling (GBP) startete Talisman Anfang September mit einem rund 3.000 Meter umfassenden Bohrprogramm. Bis zum 11. September waren 187 Meter gebohrt und das erste RC-Bohrloch abgeschlossen, wobei sich im Bohrmaterial sichtbare Kupfermineralisierung in Form von Malachit zeigte. Die ersten Proben sollten kurz darauf zur Laboranalyse eingereicht werden, während die Bohrungen entlang der Basalserie und in deren prognostizierter Streichrichtung fortgesetzt werden, um die mögliche seitliche Ausdehnung der Mineralisierung zu untersuchen.

Im Anschluss soll der Fokus planmäßig auf Fougnar wechseln, wo im vierten Quartal mehrere tausend Meter an Nachfolgebohrungen vorgesehen sind.

Die August-Runde ergänzt eine bereits im Januar 2026 abgeschlossene Finanzierung über 1,1 Millionen GBP und sichert die laufenden Programme zusätzlich ab. Mit einem Insider-Anteil von 41 Prozent am Unternehmen ist zudem für eine enge Interessenausrichtung zwischen Management und Aktionären gesorgt.

Talisman Metals bietet Anlegern damit einen frühen Zugang zu einer bislang unterexplorierten, aber geologisch vielversprechenden Kupferregion, deren Potenzial die Nachbarschaft zur erfolgreich in Produktion gegangenen Tizert-Mine von Managem eindrücklich unterstreicht. Mit der laufenden Bohrkampagne auf Tirzzit und der für das vierte Quartal terminierten Fortsetzung auf Fougnar stehen in den kommenden Monaten gleich zwei potenzielle Kursimpulse an. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur rund 4,8 Millionen GBP können starke Bohrergebnisse angesichts der strukturellen Kupferknappheit schnell zu einer Neubewertung der Aktie führen.

Weitere Informationen zu Talisman Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/talisman-metals-plc/

Unternehmen: Talisman Metals plc

AIM: TLM

WKN: A421QR

ISIN: IE000XRZAWV1

Webseite: https://talismanmetalsplc.com

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