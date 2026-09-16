KI-Agenten haben jetzt mehrere Wege, um einander bei Sicherheitsforscher:innen anzuschwärzen. Wie das funktioniert und welchen Zweck die "AI Contact Hotlines" haben sollen. Erst kürzlich haben Forscher:innen von Google Deepmind herausgefunden, dass KI-Agenten andere Agenten verpetzen können, wenn sie Fehlverhalten an den Tag legen. Laut der Studie könnte das genutzt werden, um autonome KI-Cyberangriffe zu unterbinden oder zumindest schneller zu erkennen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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