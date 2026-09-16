Monheim am Rhein (ots) -Wer sich mit der Privatpilotenlizenz beschäftigt, stößt schnell auf sehr unterschiedliche Kostenangaben und schwer vergleichbare Angebote. Heinz Koop von Aviation Hero erklärt, warum nicht der günstigste Einstieg über die tatsächlichen Gesamtkosten entscheidet und welche Rolle digitale Theorie- und Sprechfunkausbildung dabei spielen.Schon bei der ersten Recherche zeigt sich: Die Frage nach den Kosten lässt sich beim Flugschein selten mit einer einzigen Zahl beantworten. Manche Angaben wirken auf den ersten Blick günstig, andere schrecken ab, wieder andere lassen offen, was am Ende wirklich enthalten ist. Für angehende Privatpiloten entsteht genau daraus das eigentliche Problem: Sie wollen nicht den billigsten Einstieg finden, sondern verstehen, womit sie realistisch rechnen müssen und welche Entscheidungen den Gesamtpreis beeinflussen. "Der günstigste Start ist nicht automatisch der günstigste Weg zur Lizenz. Entscheidend ist, ob man kontinuierlich vorankommt und unnötige Schleifen vermeidet", sagt Heinz Koop von Aviation Hero."Viele laden sich am Anfang Theorie, Funk und Praxis gleichzeitig auf. Genau dadurch wird es für Berufstätige oft zäh", fügt er hinzu. Heinz Koop kennt dieses Problem aus eigener Erfahrung: Auch er begann seine Ausbildung zunächst im klassischen Umfeld, kam dort nur schleppend voran und musste nach einem Wechsel praktisch erneut ansetzen. Aus dieser Erfahrung entstand Aviation Hero, eine digitale Flugschule für Theorie und Sprechfunk auf dem Weg zur Privatpilotenlizenz. Der Ansatz soll angehenden Piloten vor allem mehr Struktur geben, bevor sie in die praktische Ausbildung starten.Was beim Flugschein wirklich ins Geld geht: Die Praxis macht den größten Anteil ausFür die PPL(A), also die Privatpilotenlizenz für Flugzeuge, liegt ein realistisches Gesamtbudget meist zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Wer beispielsweise eine LAPL(A) im Verein absolviert, kann im Einzelfall auch darunterliegen; für die PPL(A) ist diese Spanne jedoch ein realistischer Rahmen. Wie hoch die tatsächlichen Kosten ausfallen, hängt stark davon ab, wo und womit die praktische Ausbildung absolviert wird. "Viele unterschätzen, dass nicht der Theoriekurs der größte Kostenblock ist, sondern die Praxis", ordnet Heinz Koop von Aviation Hero ein. Deshalb lohnt es sich, die einzelnen Posten sauber auseinanderzuhalten.Der größte Anteil entfällt in der Regel auf die Flugstunden. Für die Privatpilotenlizenz PPL(A) sind mindestens 45 Flugstunden vorgeschrieben. Standard-Schulungsflugzeuge wie eine Cessna 172 oder Piper PA-28 liegen je nach Region und Anbieter häufig bei etwa 150 bis 300 Euro pro Stunde im Nasscharter; die Spritkosten sind in diesen Charterkosten also bereits enthalten. Wer auf einem moderneren Muster wie einer Cirrus SR20 schult, muss eher mit 300 bis 400 Euro oder mehr pro Stunde im Nasscharter rechnen. Zusätzlich unterscheiden sich Anbieter darin, ob sie nach Blockzeit oder reiner Flugzeit abrechnen: Bei der Blockzeit zählt die gesamte Zeit vom ersten Losrollen bis zum endgültigen Abstellen des Flugzeugs, während bei der reinen Flugzeit nur die Zeit zwischen Abheben und Landung berechnet wird.Hinzu kommen Kosten für den Fluglehrer, die in Vereinen oft niedriger liegen als bei gewerblichen Flugschulen. Eine Fluglehrerstunde wird im Verein in der Regel über eine Aufwandsentschädigung von etwa 10 bis 40 Euro pro Stunde berechnet. In einer gewerblichen Flugschule liegen die Kosten für den Fluglehrer dagegen zwischen 40 bis 120 Euro pro Stunde. Viele kalkulieren dabei zunächst mit 45 Flugstunden und 45 Fluglehrerstunden. Durch Briefings und Debriefings vor und nach den Flugstunden können realistisch jedoch eher rund 65 Stunden Fluglehrerzeit zusammenkommen. In gewerblichen Flugschulen wird diese Zeit in der Regel regulär abgerechnet, während sie in Vereinen seltener separat berechnet wird.Nebenkosten, Gebühren und Theorie: Was zusätzlich einkalkuliert werden sollteAuch Landegebühren sollten bei der Kalkulation nicht unterschätzt werden. An vielen unkontrollierten Flugplätzen liegen sie für ein typisches Schulungsflugzeug wie die Cessna 172 bei etwa 8 bis 15 Euro pro Landung; an größeren oder kontrollierten Flugplätzen können sie deutlich höher ausfallen. Hinzu kommen Kosten für die Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP), das fliegerärztliche Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2 sowie Prüfungsgebühren für Theorie, BZF und die praktische PPL-Prüfung. Auch das Prüferhonorar und die Ausstellung der Lizenz müssen berücksichtigt werden. Für diese Posten sollten angehende Piloten ohne das Flugzeug für den praktischen Prüfungsflug insgesamt etwa 700 bis 1.200 Euro einplanen. Die tatsächlichen Kosten hängen unter anderem vom Bundesland, der zuständigen Luftfahrtbehörde und dem jeweiligen Fliegerarzt ab.Zusätzlich können je nach Anbieter einmalige Anmelde- oder Aufnahmegebühren anfallen. Flugschulen berechnen dafür häufig etwa 100 bis 500 Euro. Bei Vereinen liegt die Aufnahmegebühr meist zwischen 100 und 800 Euro; hinzu kommt in der Regel ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von rund 150 bis 500 Euro. Teilweise sind außerdem Arbeitsstunden, Umlagen oder eine rückzahlbare Kaution vorgesehen.Deutlich größer sind die Unterschiede bei der theoretischen Ausbildung und der Vorbereitung auf das Flugfunkzeugnis BZF. Im Verein ist der Theorieunterricht teilweise bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten oder wird von ehrenamtlichen Fluglehrern gegen einen Pauschalbetrag angeboten. Kommerzielle Theorielehrgänge kosten abhängig von Unterrichtsform, Betreuungsumfang, Zugriffsdauer und enthaltenen Zusatzleistungen dagegen etwa 1.000 bis 3.000 Euro. Bei BZF-Vorbereitungskursen reicht die Spanne von ungefähr 250 Euro für Gruppentrainings mit vielen Teilnehmern bis zu rund 1.000 Euro für umfangreich betreute Lehrgänge mit Videolektionen, Live-Unterricht in kleinen Gruppen, Prüfungssimulationen und regelmäßigen Auffrischungseinheiten auch nach bestandener Prüfung.Welcher Ausbildungsansatz sinnvoll ist, hängt dabei stark von den persönlichen Zielen und Lebensumständen ab. "Wer die Theorie wirklich verstehen und den Sprechfunk sicher und selbstbewusst beherrschen möchte, benötigt einen anderen Ausbildungsansatz als jemand, der sich in erster Linie auf das Bestehen der Prüfung konzentriert. Auch Berufstätige, die ihre Ausbildung effizient mit Job und Familie vereinbaren und dennoch zügig abschließen möchten, haben andere Anforderungen als Flugschüler, die den Flugschein als Vollzeitprojekt angehen können oder mit einer Ausbildungsdauer von zwei Jahren und mehr zufrieden sind", erklärt Heinz Koop von Aviation Hero.Ein reiner Preisvergleich ist deshalb nur aussagekräftig, wenn zugleich berücksichtigt wird, welche Leistungen enthalten sind und wie intensiv die persönliche Betreuung ausfällt.Warum ein günstiger Start beim Flugschein teuer werden kann: Wo vermeidbare Mehrkosten entstehenViele angehende Privatpiloten vergleichen zunächst die reinen Stundenpreise von Vereinen und gewerblichen Flugschulen. Das ist nachvollziehbar, greift aber zu kurz. Vereine sind pro Flugstunde oft günstiger, können dafür aber stärker von ehrenamtlichen Fluglehrern, Flugzeugverfügbarkeit, Wetterfenstern und internen Abläufen abhängen. Gewerbliche Flugschulen sind meist teurer, bieten dafür aber häufig mehr Planbarkeit. "Ein niedriger Stundenpreis bringt wenig, wenn man wochenlang nicht fliegt und sich danach wieder mühsam in Abläufe einarbeiten muss", macht Heinz Koop von Aviation Hero deutlich.Genau hier entstehen oft die Kosten, die viele am Anfang nicht sehen: Pausen, Wartezeiten, Wiederholungsstunden oder sogar ein Wechsel der Flugschule. Ändert sich dabei das Flugzeugmuster oder der Ausbildungsablauf, müssen Teile der Praxis erneut gefestigt werden. Auch falsches Sparen bei Theorie, Funk oder Vorbereitung kann später teuer werden, wenn Grundlagen im Cockpit fehlen und bezahlte Flugstunden für Basiswissen genutzt werden müssen. Entscheidend ist deshalb nicht nur, wo der Einstieg am günstigsten wirkt, sondern ob der Ausbildungsweg so aufgebaut ist, dass Teilnehmer kontinuierlich vorankommen.Welche Rolle Aviation Hero bei Planung und Vorbereitung spielt: Erst Funk und Theorie, dann PraxisAviation Hero setzt an, bevor der größte Kostenblock beginnt: bei der Vorbereitung auf die praktische Ausbildung. Das Unternehmen bietet die Theorieausbildung und die Vorbereitung auf das BZF, also das beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis für den Flugfunk, digital an. Dazu gehören Videolektionen, Live-Trainings mit fachlicher Begleitung und ein persönlicher Zeitplan, der den Weg zur Lizenz alltagstauglich machen soll. "Wir sehen uns nicht als Billiganbieter. Entscheidend ist, dass jemand weiß, wann er was macht und nicht alles gleichzeitig anfängt", sagt Heinz Koop.Der modulare Ausbildungsablauf folgt deshalb einer klaren Reihenfolge: zuerst BZF und Theorie, danach die praktische Flugausbildung. Wer Funk und Theorie bereits abgeschlossen hat, startet mit mehr Orientierung und Vorwissen in die Flugstunden und kann von Beginn an mehr aus der Praxis herausholen. Grundlagen wie Funkkommunikation, Wetter, Navigation oder Luftraumstruktur müssen dann nicht erst parallel zur Praxis aufgearbeitet werden. Stattdessen können sich Flugschüler von Beginn an stärker auf das eigentliche Fliegen konzentrieren. Das kann dazu beitragen, mit weniger Unterbrechungen, Wiederholungen und zusätzlichen Flugstunden auszukommen, als wenn sich die Praxis über einen langen Zeitraum zieht oder wegen Theorie und BZF immer wieder pausiert. Bei etwa zehn Stunden Lernaufwand pro Woche können BZF und Theorie laut Aviation Hero in vielen Fällen in circa drei Monaten abgeschlossen werden. Eine Garantie für bestimmte Gesamtkosten oder eine feste Zahl an Flugstunden ergibt sich daraus nicht.Fazit: Nicht der niedrigste Einzelpreis entscheidetWer die Kosten für die Privatpilotenlizenz verstehen möchte, sollte nicht nur den einzelnen Kurspreis betrachten, sondern den gesamten Weg zur Lizenz mitdenken. Der größte Posten entsteht in der Regel nicht in der digitalen Theorie- oder Sprechfunkausbildung, sondern später bei den praktischen Flugstunden. Deshalb geht es weniger darum, den niedrigsten Einstiegspreis zu finden, sondern die Ausbildung so zu planen, dass Zeit, Lernaufwand und Flugstunden nicht unnötig verloren gehen. Wie hoch Theorie- und Sprechfunkausbildung im Einzelfall ausfallen, sollte immer im Zusammenhang mit Ziel, Zeitplan und geplanter Praxis betrachtet werden. Wer den Flugschein ernsthaft angehen möchte, sollte deshalb nicht nur fragen, was ein einzelner Kurs kostet, sondern auch, wie verlässlich sich der Weg zur Lizenz umsetzen lässt.Sie möchten genauer wissen, welche Kosten in Ihrem Fall auf dem Weg zur Privatpilotenlizenz realistisch sind und wie sich Theorie, Sprechfunk und Praxis in Ihren Alltag integrieren lassen? Dann vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit Aviation Hero. Dort lässt sich individuell klären, welcher Ausbildungsweg zu Ihrem Ziel, Ihrem Zeitplan und Ihrer Vorerfahrung passt. Mehr Informationen und einen kostenlosen Ausbildungsguide (https://www.aviationhero.de/guide) finden Sie unter aviationhero.de.Pressekontakt:Aviation Hero GmbHGeschäftsführer: Heinz KoopE-Mail: support@aviationhero.deWebsite: http://aviationhero.deOriginal-Content von: Aviation Hero GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182772/6353041