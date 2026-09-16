Wien (www.fondscheck.de) - ETFs lösen mehr und mehr klassische Investmentfonds ab, so die Experten von "FONDS professionell".Während dies in Deutschland vor allem durch Mittelumschichtungen geschehe, würden in den USA ganze Fonds umgewandelt, erkläre Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Sutor Bank. "Damit gehen in den USA Anbieter den Weg, den die Anleger hierzulande vorgeben." Denn das Ziel sei immer: geringere Kosten und mehr Handelsmöglichkeiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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