Essen (ots) -Rund um den Weltkindertag setzt DEICHMANN ein Zeichen für Familien:Vom 14. bis 20. September erhalten Mitglieder des Kundenprogramms D+ 20 Prozent Vorteil auf das Kindersortiment. Damit möchte das Familienunternehmen Eltern im Alltag konkret unterstützen - insbesondere dort, wo Kinder für Schule, Kindergarten, Sport und Freizeit gut ausgestattet sein sollen. Der Weltkindertag am 20. September erinnert jedes Jahr weltweit an die Bedeutung, die Rechte und die Bedürfnisse von Kindern. Als Familienunternehmen nutzt DEICHMANN diesen Tag, um nicht nur auf diese wichtigen Themen aufmerksam zu machen, sondern Familien genau dort zu unterstützen, wo es im Alltag zählt: bei den Ausgaben für wichtige Erstausstattungen, Bekleidung und Freizeitbeschäftigungen.Passend dazu startet DEICHMANN vom 14. bis einschließlich 20. September 2026 eine exklusive Rabattaktion für D+ Mitglieder: Sie erhalten 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Kids-Artikel, sowohl im Onlineshop als auch in den DEICHMANN Filialen.Ob für Schule, Kindergarten, Sport oder Freizeit: Die Aktion bietet eine große Auswahl an Produkten für Kinder. Dazu gehören Schuhe, Rucksäcke, Spielzeug, Bälle, Bekleidung und Accessoires wie, Mützen und Caps. So findet jedes Kind passende Produkte bei DEICHMANN und die Familien sparen noch dabei."Als Familienunternehmen möchten wir rund um den Weltkindertag ein zusätzliches Zeichen für Familien setzen. Mit dem exklusiven D+ Vorteil auf das Kidssortiment unterstützen wir Eltern bei Anschaffungen, die im Alltag von Kindern eine wichtige Rolle spielen", sagt Melanie Hiep, VP Omnichannel Commerce EU bei DEICHMANN.Ausgewählte Highlights der Aktion:- 14226080 - Graceland Schnürboots 29.99 EUR / Aktionspreis 23.99 EUR- 41406915 - VANS Rucksack 47.99 EUR / Aktionspreis 38.39 EUR- 46856011 - PUMA Übergangsjacke 69.99 EUR / Aktionspreis 55.99 EURExklusiver Vorteil für D+ MitgliederDie 20-%-Aktion ist ausschließlich für Mitglieder des DEICHMANN D+ Kundenprogramms verfügbar. D+ Mitglieder profitieren darüber hinaus von persönlichen Gutscheinen und Rabatten, einem 10-Euro-Geburtstagsgutschein, dem Umtausch ohne Kassenbon sowie weiteren Extras.Interessierte Kundinnen und Kunden können sich schnell und unkompliziert für D+ registrieren. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft und Anmeldung gibt es hier (https://tfc51648b.emailsys1a.net/c/218/9436671/0/0/0/204604/500b2b6ad8.html).Die wichtigsten Fakten im Überblick- 20 % Rabatt auf teilnehmende Kids-Artikel- Exklusiv für DEICHMANN D+ Mitglieder- Gültig vom 14. bis 20. September 2026- Einlösbar im DEICHMANN Onlineshop und in den DEICHMANN Filialen- Gültig auf ausgewählte Produkte aus den Bereichen Schuhe, Rucksäcke, Spielzeug, Bälle, Apparel, Socken und HeadwearÜber DEICHMANNDie DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. Zum Unternehmen gehören neben dem DEICHMANN-Format in der Schweiz Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport, vanHaren in den Niederlanden und Belgien, in den USA Rack Room Shoes sowie die SNIPES-Gruppe mit Filialen und Onlineshops in Europa und in den USA. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Weise sozial, etwa über die DEICHMANN-Stiftung.Pressekontakt:DEICHMANN SEKatharina MartinDeichmannweg 945359 Essene. presse@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6353049