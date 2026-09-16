Köln/Frankfurt (ots) -- Erst Frühbucher-Boom, dann Zeit des Abwartens- Verunsicherung führte zu stärkerer Last-Minute-Nachfrage: Fast 30 % der Reisenden buchten kurzfristig.- Viel diskutierte Flugengpässe blieben aus.- Frühbuchungen blieben mit 39 % stärkste Buchungskategorie.- Einzelreisende besonders spontan: Fast jeder zweite ihrer Sommerurlaube wurde Last Minute gebucht.- DERTOUR Last-Minute-Atlas: Hamburger im Sommer 2026 Deutschlands Last-Minute-Spitzenreiter- Türkei weiterhin mit Abstand das beliebteste Sommerziel.- Ägypten gewinnt an Beliebtheit, Polen und Großbritannien setzen Akzente.- Inseln im Indischen Ozean führen Fernreise-Ranking an, Südliches Afrika im Trend.- Trotz Hitzesommer: Kein breiter Trend zu Coolcation- Komfort trotzt Krise: Fast 60 % buchten All-inclusive, jeder Dritte übernachtete im Fünf-Sterne-Hotel.- Nachfrage nach Luxusreisen blieb nahezu konstant.DERTOUR, Deutschlands zweitgrößter Reiseveranstalter, hat erneut das Buchungs- und Reiseverhalten seiner Gäste analysiert. Betrachtet wurden dabei die Sommermonate Juni bis Ende September 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Die Buchungen für den Sommerurlaub 2026 starteten zunächst mit einer sehr starken Frühbucherphase. Ende 2025 und Anfang 2026 lagen die Buchungseingänge mehrheitlich über dem Vorjahresniveau. Mit Beginn des Krieges im Iran Ende Februar setzte eine spürbare Verunsicherung und Zurückhaltung ein, die sich klar in der Buchungskurve abzeichnete. Mit Öffnung der Flugdrehkreuze im Nahen Osten zog die Nachfrage Anfang Mai deutlich an. Ab Anfang Juni mündete diese Entwicklung in eine starke Last-Minute-Nachfrage, die deutlich über dem Vorjahresniveau lag."Geopolitische Entwicklungen und wirtschaftliche Unsicherheiten schufen ein anspruchsvolles Umfeld für den Reisesommer 2026. Viele Reisende verschoben ihre Urlaubsplanung zunächst und buchten später als im Vorjahr. Dadurch gewann Last Minute im Sommer spürbar an Bedeutung. Insgesamt erreichte die Nachfrage zwar nicht das hohe Niveau des Vorjahres, Urlaub blieb jedoch für viele Menschen eine hohe Priorität. Nicht fehlende Reiselust, sondern eine phasenweise Zurückhaltung bei Reiseentscheidungen prägte das Reiseverhalten im Sommer 2026", erklärt Boris Raoul, CEO DERTOUR Deutschland und Österreich.Ferienflieger auf Kurs: Viel diskutierte Flugengpässe blieben ausIm Zuge der geopolitischen Spannungen rückten auch mögliche Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Luftverkehr in den Fokus. Dabei wurde öffentlich intensiv diskutiert, ob die zeitweilige Blockade der Straße von Hormus die Treibstoffversorgung beeinträchtigen und zu Flugengpässen führen könnte. Dieses Szenario bestätigte sich nicht: Abgesehen von zeitweisen Einschränkungen an Drehkreuzen im Nahen Osten stand im Sommer ein umfangreiches Flugangebot zur Verfügung. In einer typischen Sommerferienwoche umfasste es bei DERTOUR 2026 durchschnittlich rund 5.300 Abflüge und damit mehr als im Vorjahr, als es rund 4.700 Abflüge waren. "Das Flugangebot blieb während des gesamten Sommers auf einem hohen Niveau. Die üblichen nachfragebedingten Anpassungen der Fluggesellschaften führten zu keinem Zeitpunkt zu Engpässen", erklärt Boris Raoul.Last-Minute-Anteil stieg, Frühbuchungen blieben dominantDie im Frühjahr einsetzende Zurückhaltung bei Reiseentscheidungen spiegelte sich in einem veränderten Buchungsverhalten wider. Last Minute gewann im Sommer deutlich an Bedeutung: Der Anteil der Reisen mit einem Buchungsvorlauf von höchstens 50 Tagen vor Abreise stieg um 2,5 %-Punkte auf 28,5 %. Rund 60 % dieser Last-Minute-Buchungen wurden sogar erst innerhalb der letzten 28 Tage vor Reisebeginn getätigt.Gleichzeitig blieb die langfristige Urlaubsplanung wichtig: Frühbuchungen mit mehr als 150 Tagen Vorlauf stellten mit einem Anteil von 39 % (-1 %-Punkt) erneut die größte Buchungskategorie dar.Der Anteil der mittelfristigen Buchungen mit einem Vorlauf von 51 bis 150 Tagen sank leicht von 34 % auf 32,5 % (-1,5 %-Punkte).Spotlight Last Minute: Wer besonders kurzfristig buchteBesonders ausgeprägt war die Spontaneität bei Einzelreisenden: Fast jede zweite Reise dieser Gruppe (49 %) wurde höchstens 50 Tage vor der Abreise gebucht. Der Anteil stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 %-Punkte. Mehr als zwei Drittel der Last-Minute-Urlaube der Solo-Reisenden wurden sogar erst in den letzten vier Wochen vor Reisebeginn (68 %) gebucht.Auch bei Familien gewann Last Minute an Bedeutung. Der Anteil kurzfristig gebuchter Sommerreisen stieg um 3 %-Punkte auf 28,5 %. Damit buchten Familien sogar häufiger Last Minute als andere Reisekonstellationen wie Paare (23,5 %). Dabei erfolgten rund 61 % der Last-Minute-Buchungen von Familien sogar erst innerhalb der letzten 28 Tage vor Reisebeginn.Auch beim Alter zeigten sich deutliche Unterschiede im Buchungsverhalten: Der Last-Minute-Anteil sank mit zunehmendem Alter kontinuierlich, von 36 % bei den 18- bis 34-Jährigen über 30 % bei den 35- bis 49-Jährigen und 25 % bei den 50- bis 64-Jährigen auf 21 % bei Reisenden ab 65 Jahren.Der DERTOUR Last-Minute-AtlasHamburger im Sommer 2026 Deutschlands Last-Minute-SpitzenreiterWie kurzfristig der diesjährige Sommerurlaub gebucht wurde, unterschied sich regional deutlich. Der DERTOUR Last-Minute-Atlas zeigt für jedes Bundesland, wie hoch der Anteil der Last-Minute-Reisen an allen Buchungen aus dem jeweiligen Bundesland war. Besonders spontan entschieden sich Reisende aus den Stadtstaaten, während die fünf ostdeutschen Flächenländer am seltensten Last Minute buchten.In Hamburg wurden 35,3 % der Reisen höchstens 50 Tage vor Abreise gebucht. Bremen folgt mit einem Anteil von 32,0 %, Berlin mit 31,6 %. Auch Hessen erreichte mit 30,2 % eine hohe Last-Minute-Quote. Auf Platz 5 des Last-Minute-Rankings folgt Baden-Württemberg mit einem Anteil von 27,8 %.Die fünf niedrigsten Last-Minute-Quoten entfielen auf die ostdeutschen Flächenländer: Sachsen-Anhalt mit 19,7 %, gefolgt von Sachsen (20,5 %), Thüringen (21,4 %), Brandenburg (21,5 %) und Mecklenburg-Vorpommern (23,3 %). "Die niedrigeren Last-Minute-Anteile bedeuten nicht, dass in diesen Bundesländern weniger gereist wurde. Vielmehr wurde der Sommerurlaub dort häufiger langfristig geplant und gebucht", sagt Sven Schikarsky.Super Last Minute: Norddeutsche und Berliner besonders spontanBei den besonders kurzfristigen Buchungen innerhalb der letzten vier Wochen vor Abreise zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch das Super-Last-Minute-Ranking führt Hamburg mit 21,2 % an. Damit wurde in der Hansestadt mehr als jede fünfte Reise maximal 28 Tage vor Abreise gebucht. Auf Platz 2 folgt Berlin mit einem Anteil von 19,4 %, knapp vor Bremen mit 19,1 %. Hessen erreicht einen Super-Last-Minute-Anteil von 18,5 %, Niedersachsen komplettiert die Top 5 mit 16,7 %.In allen Bundesländern lagen sowohl die Last-Minute- als auch die Super-Last-Minute-Quoten über den jeweiligen Vorjahreswerten.Deutschlands Bundesländer im Last-Minute-Vergleich(Bundesland - Last-Minute-Anteil)Hamburg - 35,3%Bremen - 32,0%Berlin - 31,6%Hessen - 30,2%Baden-Württemberg - 27,8%Niedersachsen - 27,7%Nordrhein-Westfalen - 27,1%Schleswig-Holstein - 27,0%Saarland - 26,7%Rheinland-Pfalz - 26,6%Bayern - 26,4%Mecklenburg-Vorpommern - 23,3%Brandenburg - 21,5%Thüringen - 21,4%Sachsen - 20,5%Sachsen-Anhalt - 19,7%Die beliebtesten Sommerurlaubsziele 2026: Türkei und Indischer Ozean bleiben an der SpitzeKurz- & Mittelstrecke: Urlaubsklassiker bleiben vorn, neue Impulse durch Naturerlebnisse und Set-JettingDie Top 5 der beliebtesten Reiseziele des Sommers 2026 bleiben unverändert: Die Türkei verteidigt ihre Spitzenposition und bleibt das weltweit meistgebuchte Reiseziel der deutschen DERTOUR-Gäste. Dahinter folgen wie im Vorjahr Spanien, Griechenland, Deutschland und Ägypten. "Gefragt sind vor allem Destinationen, die hohe Qualität, gute Erreichbarkeit und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden. Besonders die Türkei und Ägypten profitieren zusätzlich von ihrem starken All-inclusive-Angebot und modernen Hotelanlagen, die insbesondere bei Familien, aber auch bei vielen anderen Zielgruppen beliebt sind", sagt Sven Schikarsky. Während die Türkei ihr hohes Niveau hält und Ägypten leicht zulegt, verzeichnen Spanien und Deutschland Rückgänge. Griechenland bewegt sich weitgehend auf Vorjahresniveau. Das stabile Ranking zeigt: Bewährte Urlaubsklassiker bleiben für viele Reisende die erste Wahl.Top Ziele Kurz- und Mittelstrecke1. Türkei (Sommer 25: Platz 1)2. Spanien (Sommer 25: Platz 2)3. Griechenland (Sommer 25: Platz 3)4. Deutschland (Sommer 25: Platz 4)5. Ägypten (Sommer 25: Platz 5)Polen und Großbritannien punkten auf der Kurz- & MittelstreckeAuch abseits der Top 5 setzen einige Ziele auf der Kurz- und Mittelstrecke Akzente. Österreich behauptet sich dank einer starken Last-Minute-Nachfrage auf Vorjahresniveau, Polen und Großbritannien legen zu. Polen punktet mit preisattraktiven Ostseeangeboten und neuen Hotels mit modernen Wellnessbereichen. Großbritannien profitiert vom anhaltenden Trend zu Natur- und Erlebnisreisen sowie vom sogenannten Set-Jetting. "Schottland, England und Wales verbinden spektakuläre Landschaften mit Kultur, Geschichte und guter Erreichbarkeit. Erfolgreiche Serien wie Outlander und Bridgerton rücken zudem ihre Drehorte ins Rampenlicht und wecken bei vielen Reisenden den Wunsch, diese selbst zu erleben", so Schikarsky.Trotz Hitzesommer: Kein breiter Trend zu CoolcationDie ungewöhnlich hohen Temperaturen des Sommers 2026 haben das Reiseverhalten der DERTOUR-Gäste nicht spürbar verändert. "Coolcation bleibt ein viel diskutiertes Thema. Zwar entwickelten sich einzelne nordische Reiseziele besser als der Gesamtmarkt, insgesamt erkennen wir in unseren Buchungsdaten jedoch keinen breiten Trend hin zu kühleren Destinationen. Der klassische Badeurlaub in warmen Regionen blieb das dominierende Urlaubsmotiv", sagt Sven Schikarsky.Fernstrecke: Inselparadiese des Indischen Ozeans bleiben vorn, Karibik und Ostafrika legen zuDie Eskalation im Nahen Osten und zeitweise Einschränkungen an wichtigen Drehkreuzen führten vorübergehend zu einer Verschiebung der Nachfrage von Ost nach West. In dieser Phase waren besonders Fernreiseziele gefragt, die ohne Umstieg in der Golfregion erreichbar waren. Davon profitierten vor allem die Karibik mit Mexiko und der Dominikanischen Republik sowie Ostafrika mit Sansibar. Zusätzliche Flugkapazitäten sorgten für bessere Verfügbarkeiten.Nach der Wiederöffnung der Nahost-Drehkreuze zog auch die Nachfrage nach Zielen im Indischen Ozean wieder an. Attraktive Flugpreise und Hotelangebote unterstützten diese Entwicklung.Trotz der zwischenzeitlichen Nachfrageverschiebungen bleibt das Ranking der beliebtesten Fernreiseziele im Sommer 2026 weitgehend konstant: Der Indische Ozean mit den Malediven, Mauritius und den Seychellen behauptet seine Spitzenposition. Nordamerika und Thailand folgen wie im Vorjahr auf den Plätzen 2 und 3. Die Karibik und Ostafrika rücken jeweils einen Platz vor auf Rang 4 und 5, während die Vereinigten Arabischen Emirate infolge der Nahost-Entwicklung von Platz 4 auf 7 zurückfallen.Top Ziele Fernstrecke1. Indischer Ozean (Sommer 25: Platz 1)2. Nordamerika (Sommer 25: Platz 2)3. Thailand (Sommer 25: Platz 3)4. Karibik (Sommer 25: Platz 5)5. Ostafrika (Sommer 25: Platz 6)Südliches Afrika liegt im TrendBesonders dynamisch entwickelten sich auf der Fernstrecke das Südliche Afrika, Australien, Vietnam und Japan. Das passt zu einem Trend, den DERTOUR bereits seit Längerem beobachtet: Fernreisende suchen zunehmend individuelle und intensive Reiseerlebnisse. "Natur, Kultur, Kulinarik und authentische Begegnungen gewinnen an Bedeutung. Destinationen wie Japan, Vietnam, Australien und das Südliche Afrika treffen genau diesen Wunsch", so Sven Schikarsky.Luxussegment zeigt bemerkenswerte StabilitätWährend die Gästezahlen insgesamt hinter dem Vorjahr lagen, blieb die Nachfrage nach Luxusreisen nahezu konstant. Damit entwickelte sich das Segment deutlich stabiler als der Gesamtmarkt. "Auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld bleiben Luxusreisende ihrem Anspruch an Qualität, Komfort und besondere Erlebnisse treu", sagt Sven Schikarsky. Diese Entwicklung deckt sich mit den Ergebnissen der DERTOUR Travel Trend Reports: Viele Reisende legen Wert auf weniger, dafür aber hochwertigere und besonders prägende Erlebnisse.Im Schnitt dauerten die Luxusreisen im Sommer 2026 wie im Vorjahr 8 Tage.Top Ziele Luxusreisen1. Griechenland (Sommer 25: Platz 1)2. Spanien (Sommer 25: Platz 2)3. Deutschland (Sommer 25: Platz 3)4. Indischer Ozean (Sommer 25: Platz 4)5. Italien (Sommer 25: Platz 5)Familienreisen: Klassiker blieben vorn, Polen und Indischer Ozean legten zuFamilien stellten 35 % aller Sommerbuchungen 2026 und gehörten damit erneut zu den wichtigsten Zielgruppen. "Gerade für Familien bietet die Veranstalterreise ein hohes Maß an Planbarkeit: Flug, Hotel und Transfer kommen aus einer Hand, bei Fragen oder unvorhergesehenen Ereignissen steht ein Ansprechpartner zur Verfügung", sagt Sven Schikarsky.Polnische Ostseeküste zieht preisbewusste Familien anBei der Wahl ihrer Reiseziele vertrauen sie unverändert auf bewährte Klassiker wie die Türkei, Spanien, Griechenland, Ägypten und Italien. Zuwächse bei Familienreisen verzeichnen unter anderem der Indische Ozean und Polen. Während im Sommer im Indischen Ozean insbesondere attraktive Flugpreise und Hotelangebote für zusätzliche Nachfrage sorgten, waren polnische Ostseeziele eine gut erreichbare Alternative für preisbewusste Familien.Die durchschnittliche Reisedauer der Familienurlaube lag wie im Vorjahr bei 7,5 Tagen.Top Ziele Familienbuchungen1. Türkei (Sommer 25: Platz 1)2. Spanien (Sommer 25: Platz 2)3. Griechenland (Sommer 25: Platz 3)4. Ägypten (Sommer 25: Platz 4)5. Italien (Sommer 25: Platz 5)Komfort trotzt Krise: All-inclusive, Hotelwahl und Reisedauer bleiben stabilBei den Urlaubspräferenzen setzten die Gäste im Sommer 2026 auf Bewährtes. All-inclusive blieb mit einem unveränderten Anteil von 57 % die mit Abstand meistgebuchte Verpflegungsart.Auch bei der Hotelwahl gab es kaum Bewegung: Wie im Vorjahr entfiel jede dritte Buchung auf ein Fünf-Sterne-Hotel (33 %). Vier-Sterne-Häuser kamen auf 51 %, 1 %-Punkt weniger als im vergangenen Sommer. Der Anteil der Hotels mit maximal drei Sternen stieg entsprechend um 1 %-Punkt auf 16 %.Konstant blieb auch die Reisedauer. Ein Badeurlaub dauerte durchschnittlich neun Tage. Wer dafür in die Ferne reiste, blieb mit 12,5 Tagen deutlich länger. Beide Werte lagen auf Vorjahresniveau."Der Sommer 2026 war von späteren Buchungsentscheidungen geprägt. Bei den grundlegenden Urlaubspräferenzen zeigte sich dagegen viel Kontinuität: Komfort, Verlässlichkeit und eine gute Planbarkeit blieben für unsere Gäste wichtig", erklärt Boris Raoul.Auf www.dertour.de/trends/dertour-reisebarometer-sommer-2026 finden sich alle Ergebnisse des DERTOUR Reisebarometers Sommer 2026 zum Nachlesen.Die Infografiken des DERTOUR Reisebarometers Sommer 2026 stehen unter DERTOUR Reisebarometer Sommer 2026 (https://dtce.px.media/share/1789496696HB17nWON6rN6Tn) zum Download zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6353070