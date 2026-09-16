Hannover (ots) -Lange gewünscht, jetzt endlich da: Burger King Deutschland erweitert sein Plant-based Sortiment um eine echte Neuheit und bringt erstmals das Plant-based Crispy Chicken Patty auf die Speisekarte. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner The Vegetarian Butcher macht Burger King damit einen seiner beliebtesten Burger-Klassiker auch pflanzenbasiert erlebbar. Das neue Patty ist ab dem 15. September in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich.Seit Jahren zählt Burger King Deutschland zu den Vorreitern im Bereich Plant-based. Inzwischen gibt es fast alle Burger auch mit Plant-based Patty. Was bislang fehlte, war eine Alternative für Fans des Crispy Chicken. Jetzt ist jedes Patty jetzt auch in Plant-based erhältlich."Unsere Gäste fragen seit Jahren nach einer Plant-based Alternative zu Crispy Chicken. Umso mehr freuen wir uns, diesen Wunsch jetzt erfüllen zu können. Mit der Einführung unseres Plant-based Crispy Chicken sind nun alle Burger-Pattys bei Burger King Deutschland auch in einer Plant-based Variante erhältlich. Für uns ist das ein wichtiger nächster Schritt, um unser Plant-based Angebot konsequent weiterzuentwickeln und noch mehr Auswahl auf die Speisekarte zu bringen", sagt Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei Burger King Deutschland.Wie alle Plant-based Produkte bei Burger King Deutschland ist auch das neue Plant-based Crispy Chicken Patty optisch klar vom klassischen Chicken Patty unterscheidbar. Bei der gemeinsamen Produktentwicklung lag ein besonderer Fokus darauf, den für Crispy Chicken typischen Crunch auch in der pflanzlichen Variante überzeugend umzusetzen. Aufgrund seiner besonders knusprigen Panade war das jedoch eine besondere Herausforderung: "Die bekannten grünen Petersilien-Sprinkles, die wir bei anderen Plant-based Chicken Produkten verwenden, hielten dem Frittierprozess nicht stand. Die Lösung fanden wir schließlich in Kürbiskernen. Sie bleiben auch nach dem Frittieren sichtbar, sind gut erkennbar und ermöglichen so weiterhin eine klare Unterscheidung der pflanzlichen Variante", erklärt Tim Lenke.Zum Start kommt das neue Patty direkt in mehreren Produkten zum Einsatz. Den Auftakt machen der Plant-based Crispy Chicken Tandoori Style und der Plant-based Crispy Butter Chicken Style. Beide verbinden den beliebten Crispy Crunch mit würzigen Aromen und einem Sweet Curry Paratha Style Bun. Darüber hinaus ist die Neuheit selbstverständlich auch als Plant-based Crispy Chicken Burger erhältlich - und das sogar ganz ohne tierische Zutaten. Ergänzt wird das Plant-based Angebot durch die neuen Cauli Wings auf Basis von Blumenkohl. Die knusprigen Wings sind wahlweise mit BBQ oder Tandoori Style Sauce erhältlich.Für die Entwicklung des neuen Plant-based Crispy Chicken Patty setzt Burger King Deutschland erneut auf die langjährige Zusammenarbeit mit The Vegetarian Butcher. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich der für Crispy Chicken charakteristische Crunch, die Textur und das Genusserlebnis auch pflanzenbasiert umsetzen lassen. "Geschmack ist für uns der entscheidende Hebel, um Fleischesser und Flexitarier für Plant-based zu begeistern. Seit 2019 bringen wir gemeinsam mit Burger King Deutschland pflanzliche Fleischalternativen in die Systemgastronomie. Das neue Plant-based Crispy Chicken Patty ist der nächste Schritt in dieser erfolgreichen Partnerschaft", sagt Anja Alpert, Country Business Lead DACH bei The Vegetarian Butcher.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0152 / 549 11 68E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King PressebüroAnsprechpartner: Tobias Müller, Folke VoigtTelefon: 0172 / 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6353076