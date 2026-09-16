Erfurt (ots) -Zum Weltkindertag übernimmt der KiKA-Kinderredaktionsrat die Leitung bei KiKA. Die sechs Mitglieder Johanna (11), Jonathan (12), Maggy (10), Michael (13), Nils (12) und Margarete (11) entwickelten gemeinsam Angebote zum Schwerpunktthema "Natur, Tiere, Umwelt". Das Ergebnis ist ein vielfältiges Programm mit besonderen Inhalten aus dem KiKA-Netzwerk für kika.de, die KiKA-App und TV.Die Angebote zum Weltkindertag sind das Ergebnis der einjährigen Amtszeit des 4. KiKA-Kinderredaktionsrats. Bereits bei ihrem ersten Treffen im Oktober 2025 in Erfurt entwickelten die sechs Kinder Themenideen für den Aktionstag. In den folgenden Monaten kuratierten sie Inhalte, arbeiteten redaktionell an den Formaten "Checker Tobi" (BR), "KiKA-Baumhaus" (KiKA) und "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) mit und gestalteten in einem Workshop neue Varianten des KiKA-Logos für den Weltkindertag.Unterstützung erhielt der KiKA-Kinderredaktionsrat von Kindern in ganz Deutschland: Über kika.de und die KiKA-App holten die Sechs regelmäßig die Meinung des Publikums ein. So wurde nicht nur das Schwerpunktthema "Natur, Tiere, Umwelt" festgelegt, sondern auch über die Entwürfe für das Weltkindertags-Logo abgestimmt.Der KiKA-Kinderredaktionsrat hat entschieden: Diese Angebote prägen den Weltkindertag bei KiKABereits zulaufend auf den Weltkindertag sind die Mitglieder des KiKA-Kinderredaktionsrats in der KiKA-App präsent: Vom 14. bis 19. September 2026 stellen sie dort täglich ihre persönlichen Top-5-Videos vor und geben Einblicke in ihre Lieblingsinhalte bei KiKA.Den Auftakt des TV-Programms am 20. September 2026 macht um 9:00 Uhr die Premiere von "Checker Tobi: Der Klimakrisen-Check" (BR). Darin geht Tobi der Frage nach, welche Auswirkungen der Klimawandel auf Mensch und Umwelt hat und was gegen die Klimakrise unternommen werden kann. Der KiKA-Kinderredaktionsrat begleitete die Entwicklung der Folge von Beginn an: Sie brachten Fragen und Ideen ein, regten Experimente an, schlugen Expert*innen vor und wirkten bis zur Abstimmung der Sprechertexte an der Produktion mit.Für Vorschulkinder entstand gemeinsam mit dem Team vom "KiKA-Baumhaus" (KiKA) eine Ausgabe zum Themenfeld Natur, Umwelt und Recycling, die um 18:47 Uhr zu sehen ist. Nach einem Videogruß des KiKA-Kinderredaktionsrats zeigt Juri, wie aus Naturfundstücken und einem leeren Glas ein Herbst-Glas gestaltet werden kann.Den Abschluss des Weltkindertags bildet um 20:00 Uhr eine vom KiKA-Kinderredaktionsrat mitgestaltete Ausgabe des Medienmagazins "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR). Darin geht Moderatorin Soraya Jamal gemeinsam mit Johanna und Margarete unter anderem der Frage des 11-jährigen Finn nach, warum Künstliche Intelligenz trotz ihres hohen Wasserverbrauchs genutzt wird. Außerdem stellen die beiden den Buchtipp "Ein Mädchen namens Willow" vor und präsentieren mit "Animal Crossing" ihr Lieblingsspiel passend zum Thema.Das Programm im Überblick9:00 Uhr "Checker Tobi" (BR): "Der Klimakrisen-Check" - Premiere11:05 Uhr "Löwenzahn: Nordpol - bis ans Ende der Welt" (ZDF)12:00 Uhr "Rübezahls Schatz" (ZDF)13:30 Uhr "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" (BR)16:35 Uhr "Anna und die wilden Tiere" (BR)18:47 Uhr "KiKA-Baumhaus" (KiKA) - Premiere20:00 Uhr "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR): "Weltkindertag: Natur, Tiere, Umwelt" - Premiere20:15 Uhr "STORY TIME: Hitzewelle - wir kühlen unsere Stadt!" (KiKA) - PremiereZum Kinderredaktionsrat: Seit 2022 ermöglicht KiKA Kindern im KiKA-Kinderredaktionsrat, Medienangebote mitzugestalten, eigene Ideen einzubringen und redaktionelle Entscheidungsprozesse kennenzulernen. Während ihrer einjährigen Amtszeit arbeiten die Mitglieder regelmäßig mit verschiedenen Redaktionen zusammen. Die Mitgestaltung des Weltkindertags 2026 zeigt beispielhaft, wie Kinderperspektiven direkt in die Programm- und Angebotsentwicklung einfließen.Unter kommunikation.kika.de finden Sie den ausführlichen Programm-Ablauf und ein Presse-Dossier mit einem Interview mit dem KiKA-Kinderredaktionsrat.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6353082