Berlin (ots) -Die AOK hat ihr Internet-Angebot um einen Patienten-Trainer für das Arztgespräch ergänzt. Er unterstützt Patientinnen und Patienten dabei, sich gezielt und strukturiert auf anstehende Gespräche in der Arztpraxis oder im Krankenhaus vorzubereiten. Ziel des neuen Online-Angebotes ist es, die Selbstwirksamkeit und Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten zu stärken und so zu gelingenden Arztgesprächen beizutragen.Der Patienten-Trainer basiert auf einer qualitativen Studie, in der das Heidelberger Institut für Kommunikations- und Prüfungsforschung (IKPF) sowohl Patientinnen und Patienten und deren Angehörige als auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte nach ihren Herausforderungen und Bedarfen gefragt hat. Das Angebot ist in enger Zusammenarbeit mit Fachärztinnen und Fachärzten verschiedener Fachrichtungen entwickelt worden.Vier Video-Tutorials mit praxisnahen FallbeispielenDer Patienten-Trainer vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch konkrete Kommunikations-Strategien. Es soll Patientinnen und Patienten ermuntern, sich aktiv in das Gespräch einzubringen und Fragen zu stellen, um zu guten gemeinsamen Behandlungsentscheidungen zu kommen. In vier Video-Tutorials werden praxisnahe Fallbeispiele dargestellt, die auf Basis der Studieninterviews erarbeitet worden sind. Die Videos zeigen unter anderem, wie Patientinnen und Patienten mit Zeitdruck umgehen können und wie sie ihre Anliegen klar in das Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin einbringen können. Eine ausdruckbare Checkliste hilft, den Arzttermin gut vor- und nachzubereiten. Außerdem umfasst der Patienten-Trainer Videostatements von Ärztinnen zum Thema und einen eigens entwickelten Selbsttest, der nach Abfrage verschiedener Aspekte konkrete Empfehlungen zur Verbesserung anstehender Arztgespräche gibt.Reimann: AOK will mit neuem Angebot eine Lücke schließen"Eine gelingendes Arzt-Patienten-Gespräch ist ganz zentral für eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung", betont die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann. Es könne die Therapietreue, den Behandlungserfolg und die Patientenzufriedenheit maßgeblich beeinflussen. "Patienten und Patientinnen wollen und müssen heute in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Das gelingt am besten, wenn sie ihre Bedürfnisse äußern, gezielt Fragen stellen und eigene Anliegen formulieren können, um ihre Erkrankung und deren Behandlung besser zu verstehen", so Reimann. Mit dem neuen Angebot wolle die AOK eine Lücke schließen: "Bisherige Angebote setzen vor allem bei den Kompetenzen der Ärztinnen und Ärzte an, während wir mit unserem neuen Patienten-Trainer gezielt auf die Aktivierung und Stärkung der Patientenseite fokussieren".Patienten-Trainer hilft bei strukturierter Vorbereitung von GesprächenDie Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass viele Patientinnen und Patienten ihre Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung des Gesprächsverlaufs nicht nutzen. "Voraussetzung dafür ist, dass entsprechende Kompetenzen bewusst gemacht, strukturiert vermittelt und eingeübt werden", sagt Prof. Dr. med. Jana Jünger, MME vom Institut für Kommunikations- und Prüfungsforschung. "Schon eine einzige Frage kann einem Gespräch eine ganz neue Richtung geben." Der Patienten-Trainer helfe bei der strukturierten Vorbereitung auf ein Gespräch und bei der Reflektion des eigenen Verhaltens im Arztgespräch.Zum Patienten-Trainer: www.aok.de/pk/patiententrainerPressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6353079