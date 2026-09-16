Hamburg (ots) -Ein Lehrgang der Bundespolizei zum Schutz maritimer Infrastruktur bringt Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und seinen Kollegen Mario Schmitt (Denis Moschitto) für ein paar Tage an die Nordsee. Am Morgen ihrer geplanten Abreise wird die Leiche der Grundschullehrerin Hannah Bojahr aus dem Hafenbecken geborgen. Im Küstenstädtchen Suderwisch kippt die Idylle. Für Falke und Schmitt ist klar: Das war kein Unfall. Der neue NDR Bundespolizei-"Tatort: "Schwere See" wird bis zum 6. Oktober in Hamburg und Schleswig-Holstein gedreht (Norderstedt und auf Fehmarn). Das Drehbuch stammt von Arndt Stüwe (u.a. ARD-Serie "Hundertdreizehn"), Regie führt Max Zähle (u.a. "Blackbird", "Achtsam Morden"). Neben Wotan Wilke Möhring und Denis Moschitto stehen u.a. Aaron Hilmer, Lia von Blarer, Dominique Devenport, Jakob Diehl, Fabian Busch, Sarah Bauerett, Liliom Lewald und André M. Hennicke vor der Kamera von Frank Küpper ("Drohnenland", "Deutschland 83").InhaltAuf Wunsch des örtlichen Ermittlers Jannes Flesner (Aaron Hilmer) übernehmen Falke und Schmitt die Ermittlungen im Todesfall der jungen, im Ort so beliebten Lehrerin Hannah Bojhar (Dominique Devenport). Was zunächst aussieht wie ein Unfall, entpuppt sich tatsächlich als Mord, wie die Obduktion nahelegt. Und: Die Tote war schwanger.Ihre Spurensuche führt die beiden Bundespolizisten tief in das Gefüge der Dorfgemeinschaft. Hannahs verschuldeter Ex-Freund Sascha (Liliom Lewald) gerät ebenso ins Visier wie der Bootsbauer Paul Kollmeyer (Fabian Busch). Paul hatte eine geheime Affäre mit der Verstorbenen -ein Umstand, den seine Ehefrau Lola Kollmeyer (Sarah Bauerett), Pastorin im Ort, um jeden Preis verbergen will. Und dann gibt es einen weiteren Todesfall, der zunächst aussieht wie ein Suizid. Ein zweiter Mord? Falke und Schmitt geraten selbst in Lebensgefahr, als klar wird, dass sie einer Bedrohung auf die Schliche gekommen sind, die weit über Suderwisch hinausreicht.ProduktionDer NDR "Tatort: Schwere See" entsteht als Produktion der Wüste Medien GmbH. Regie führt Max Zähle. Produzent ist Björn Vosgerau, die Produktionsleitung übernehmen Christoph Heitmann (Wüste Medien) und Daniel Buresch (NDR). Die Redaktion im NDR liegt bei Patrick Poch. Der voraussichtliche Sendetermin des "Tatort: Schwere See" ist für das erste Halbjahr 2028 geplant.Hinweis an Medien: Zu einem Set-Termin laden wir gesondert ein.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6353078