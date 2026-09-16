Cicor hat mehrere neue Programme im europäischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor (A&D) gesichert, mit potenziellen Gesamtvolumina von bis zu 30 Mio. EUR für die Jahre 2027-2029, und konnte in dem Zuge weitere bedeutende Rüstungsunternehmen in seinen Kundenstamm aufnehmen. Das Unternehmen bedient nun 16 der 20 größten A&D-Unternehmen Europas, was die kommerziellen Vorteile seiner erweiterten Produktionskapazitäten in Europa unterstreicht. Dieser Erfolg folgt auf ein starkes Momentum im ersten Halbjahr, in dem die A&D-Umsätze um 57% auf 94 Mio. CHF gestiegen sind und das Book-to-Bill-Verhältnis 1,2x erreichte. Während wir die Meldung positiv bewerten und sie als weitere Unterstützung für die Perspektiven 2027+ ansehen, erhält die Prognose für 2026 zusätzliche Unterstützung durch nachlassende Währungsrisiken, da der Schweizer Franken gegenüber dem Euro von seinen hohen Niveaus im ersten Halbjahr abgewertet hat. Unsere Schätzungen bleiben unverändert. KAUFEN, Kursziel 180 CHF. Cicor wird am 8. Oktober eine Präsentation auf unserer Verteidigungs- und Sicherheitskonferenz halten. Anmeldung unter: https://research-hub.de/conference/defense-and-security Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
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