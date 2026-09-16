Nach einer kräftigen Erholung im August ist der Goldpreis zuletzt wieder unter Druck geraten. Seit dem Zwischenhoch vom 25. August bei knapp 4.700 US$ je Unze ging es um fast -8% hinab, zu Wochenbeginn erfolgte der Pullback zur 50-Tage-Linie. Müssen sich Anleger Sorgen machen oder sind die Aussichten für Gold weiterhin positiv? Fed sorgt für Gegenwind Kurzfristig spricht einiges für Vorsicht. An den Märkten wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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