Die Skyworks Solutions-Aktie ist dieser Tage nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Nachdem der Kurs des US-Halbleiterherstellers am Montag um -10% einbrach, schoss er am Dienstag postwendend um +14% auf ein neues 12-Monatshoch nach oben. Was steckt hinter dem Kurssprung und ist die Aktie noch einen Kauf wert? Fusion mit einem Wettbewerber Zentraler Kurstreiber der Skyworks Solutions-Aktie ist derzeit die geplante Übernahme des Wettbewerbers Qorvo. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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