Volkswagen steht nach der jüngsten Erholung wieder direkt an einer Zone, die kurzfristig ziemlich wichtig werden könnte. Rund um 80 € hat die Aktie zuletzt mehrfach Halt gefunden. Bricht dieser Bereich weg, wäre nach unten wieder deutlich mehr Platz. Zunächst in Richtung 73 € und später sogar bis rund 70 €. Der Rebound hängt an einer alten Unterstützung Nach dem Rückgang im Sommer konnte sich Volkswagen vom Tief um 70 € wieder etwas erholen und lief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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