Bei der Deutsche Telekom herrscht unter den Analysten derzeit ungewöhnliche Einigkeit, alle Häuser raten zum Kauf. Grundlage dafür ist auch das organische Wachstum, das seit dem Rückzug von T-Mobile US aus möglichen Übernahmeplänen wieder stärker im Fokus steht. Charttechnisch nähert sich der Kurs derweil erneut einer wichtigen Hürde. Einheitliches Bild bei den Analysten Deutsche Telekom gehörte am Dienstag zu den schwächeren DAX-Werten und gab leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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