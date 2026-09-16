Bei SpaceX steht schon nächste Woche der bisher größte Starship-Test an. Am 22. September soll die Rakete erstmals nicht nur den Weltraum erreichen, sondern tatsächlich in einen Orbit gehen und dabei direkt neue Starlink-V3-Satelliten aussetzen. Gleichzeitig baut SpaceX mit Starfall schon das nächste Geschäft rund um Starship auf und Starlink wächst weiter kräftig. Starship soll erstmals wirklich in den Orbit Nach dem erfolgreichen Test im Juli legt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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