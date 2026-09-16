Rheinmetall hat gestern wieder ordentlich zugelegt und sich damit weiter vom Jahrestief entfernt. Unterstützung bekommt die Aktie durch einen neuen Munitionsauftrag und weiteres Geschäft für die Bundeswehr. Im Chart wird es ebenfalls interessanter, denn das Tief um 900 € musste bisher nicht noch einmal getestet werden. Läuft die Erholung weiter, könnte allerdings der volumenstarke Bereich um 1.200 € zum nächsten größeren Problem werden. Der Rücksetzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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