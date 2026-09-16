Die MTU-Aktie konnte den Kursanstieg auf etwa 383 € bis Mitte August nicht halten und korrigierte anschließend deutlich. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei etwa 336 €. Hier stellt sich die Frage: Lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Hoher Ölpreis belastet Die erneute Eskalation im Iran-Konflikt hat den Ölpreis zuletzt wieder deutlich steigen lassen. Für zusätzliche Unsicherheit am Ölmarkt sorgten die Entwicklungen im Roten Meer und im Nahen Osten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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