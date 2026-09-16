Noch im Frühjahr schickte sich die Dürr-Aktie (556520) an, die 25-Euro-Marke zu überqueren. Ein schwacher Jahresauftakt und die verhaltenen Konjunkturerwartungen sorgten aber in der Folgezeit für deutlich fallende Kurse. Immerhin waren die Daten für das zweite Quartal so gut, dass der Vorstand seine Jahresprognose bestätigte. Trotzdem befindet sich das Papier des deutschen Maschinen- und Anlagenbauers weiterhin im Abwärtstrend. Nach dem schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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