Eigentlich war das im August 2026 ins All gestartete Nancy Grace Roman Space Telescope für eine Missionsdauer von zehn Jahren vorgesehen. Doch nun wurde die Lebenszeit des Weltraumteleskops mehr als verdoppelt. Die Nasa schickte das Nancy Grace Roman Space Telescope am 30. August 2026 ins Weltall - deutlich früher als geplant. Zunächst war nämlich von einem Start im Frühjahr 2027 die Rede. Auch was die Lebenszeit des Infrarot-Weltraumteleskops betrifft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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