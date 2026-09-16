Hamburg/Norderstedt (ots) -Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern setzt bei digitalen Förderverfahren auf innobis als Förderbanken- und IT-ExperteDas Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI M-V) nutzt den eAntrag der innobis AG als neues Förderportal. Förderanträge für ausgewählte Programme des LFI M-V können jetzt vom Antrag bis hin zum Bescheid digital abgewickelt werden. Der innobis eAntrag ist dank BundID und Mein Unternehmenskonto (MUK) OZG-ready und erfüllt als spezialisiertes Förderbanken-Antragsportal alle Anforderungen an die EU-Förderperiode 2028.Mit dem eAntrag lieferte innobis einen wichtigen Software-Baustein im Rahmen des groß angelegten Modernisierungsprojektes des LFI M-V gemeinsam mit dem Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommernsowie den beteiligten Fachressorts. Die gesamte Förderfachanwendungsstrecke wurde von Grund auf erneuert. Die neue Förderplattform, der ABAKUS (Aktuelles Förderbanken Antrags- und Kundensystem), basiert auf SAP S/4HANA. Der eAntrag integriert sich dabei nahtlos in den ABAKUS. Zudem lassen sich Kunden, Dritte (Beratende, Ministerien, Vertriebseinheiten und andere Prüfstellen) sowie Sachbearbeitende über frei gestaltbare, rollenbasierte Geschäftsprozesse perfekt miteinander verbinden.Karsten Hohensee, Geschäftsleiter des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, erklärt: "Mit dem neuen Förderportal erreichen wir einen wichtigen Meilenstein in der Digitalisierungsstrategie des Landesförderinstituts M-V. Gemeinsam mit dem Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, den Fachressorts und unseren Projektpartnern haben wir die Grundlage für moderne und zukunftsfähige Förderverfahren geschaffen. Davon profitieren Antragstellerinnen und Antragsteller ebenso wie die Verwaltung durch effizientere, transparentere und nutzerfreundlichere Prozesse."Dr. Heiko Geue, Finanz- und Digitalisierungsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sagt: "Mit dem neuen Förderportal machen wir den Zugang zu Fördermitteln einfacher, schneller und digitaler. Antragstellerinnen und Antragsteller können ihre Unterlagen online einreichen und den gesamten Prozess digital begleiten. Gleichzeitig werden die Abläufe in der Verwaltung effizienter und transparenter. Entscheidend ist dabei, dass wir nicht bei der Digitalisierung einzelner Schritte stehen bleiben, sondern die Förderverfahren insgesamt modernisieren. Das neue Portal des LFI M-V zeigt, was möglich ist, wenn Land, Förderinstitut und IT-Partner gemeinsam an modernen und nutzerfreundlichen Lösungen arbeiten."Jörg Petersen, Vorstand der innobis AG, sagt: "Wir freuen uns sehr über das erfolgreich abgeschlossene Projekt und danken allen Beteiligten für die Zusammenarbeit und das Vertrauen. Ein gemeinsam gestecktes Ziel ist erreicht. Mit dem eAntrag als Förderbanken-Antragsportal konnten wir alle Zielstellungen des LFI M-V erfüllen und unsere terminlichen und qualitativen Zusagen einhalten. Nur sieben Monate lagen zwischen der ersten Installation der Software auf den Systemen bis hin zur Produktionsübernahme - eine aus unserer Sicht herausfordernde und besondere Teamleistung. Sie zeigt auf die von uns versprochene schnelle Implementierung, den hohen Spezialisierungsgrad der Lösung für Förderbanken sowie auf die fachliche und technische Expertise aller Teammitglieder. Mit unserem innobis eAntrag stehen wir für Modernität, Zukunftsfähigkeit und Readiness für die EU-Förderperiode 2028."Förderprogramme zum StartAktuell sind folgende Förderprogramme beim LFI M-V für die digitale Antragstellung verfügbar:- Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg- Radwegebau- Messen und Ausstellungen- FischereiabgabeWeitere sind in Planung und sollen in den nächsten Monaten online zur Verfügung stehen.Link zur Pressemitteilung und Download Bildmaterial:https://ots.de/tL2XezPressekontakt:Für Presseanfragen:Alexandra Finke, Natalia Stier Public Relations | www.innobis.defon +49(0)40 554 87-424 und -425a.finke@innobis.de | n.stier@innobis.deFür Anfragen von Interessenten und Kunden:Jörg Petersen | Vorstand | www.innobis.defon +49(0)40 554 87-0 | info@innobis.deinnobis AG | Südportal 5 | 22848 NorderstedtOriginal-Content von: innobis AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104274/6353088