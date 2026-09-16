Frankfurt am Main (ots) -Erfolgreichste Athletinnen und Athleten Deutschlands zu Gast beim Sporthilfe Club der Besten im Aldiana Club Naga Bay in Ägypten / Höhepunkte u.a. mit "Boki" von ClockClock, Julius Brink und Taliso EngelRund 80 der erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten kommen vom 20. bis 27. September im Aldiana Club Naga Bay in Ägypten zusammen, um beim Sporthilfe Club der Besten gemeinsam ihre herausragenden Saisonerfolge zu feiern, sich auszutauschen und unvergessliche Momente im Kreis der gesamten Sporthilfe-Familie zu erleben.Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmenden bei einem exklusiven Strandkonzert mit "Boki", Leadsänger der erfolgreichen Elektro-Pop-Band ClockClock, bekannt aus der VOX-Sendung "Sing meinen Song" und durch die Nummer-eins-Hits "Sorry", "Someone Else" und "Over". Direkt am Roten Meer wird der Musiker am Freitagabend, 25. September, mit einem Live-Auftritt für einen emotionalen Höhepunkt der Club-Woche sorgen. Präsentiert wird das "Hautnah-Konzert" von adidas.Für Spannung und viel Spaß bei den Athletinnen und Athleten sollen die Sporthilfe Club Games sorgen, bei denen die Teilnehmenden in Challenges und Spielen gegeneinander antreten und am Ende der Woche ihre Gewinnerin bzw. ihren Gewinner küren. Eine prall gefüllte Woche voller gemeinsamer, abwechslungsreicher Aktivitäten, die insbesondere von den Partnern des Sporthilfe Club der Besten ermöglicht werden. Neben Erholung und Austausch erwartet die Athletinnen und Athleten ein Programm aus Sport, Inspiration und persönlicher Weiterentwicklung. Unter anderem mit:- "Athletes Trainings" mit- Paralympicssieger Taliso Engel beim Beckenschwimmen - präsentiert von der Deutschen Telekom- Olympiasieger Julius Brink beim Beachvolleyball - präsentiert von adidas- Workshops im Padel, Tennis und Freiwasserschwimmen - allesamt präsentiert von Generali & DVAG- Impulse für die persönliche Positionierung über den Sport hinaus liefert Strategie- und Kampagnenberater Julius van de Laar, der unter anderem im US-Wahlkampf 2012 für Barack Obama tätig war, mit einem Workshop zum Thema Personal Branding - präsentiert von der Deutschen Bank.- Eisbaden - präsentiert von PwC Deutschland- Medientraining - präsentiert von der "Tipico Champion Initiative"- Breakfast-Corner - präsentiert von ESNMit Spannung wird aus Ägypten heraus auch auf Samstag, den 26. September, geschaut, wenn in Baden-Baden die Entscheidung über die deutsche Bewerberstadt um die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele fällt. Die Sporthilfe wird vor Ort die Möglichkeit schaffen, dass die eingeladenen Athletinnen und Athleten diesen für den deutschen Spitzensport bedeutenden Moment gemeinsam verfolgen und erleben können.Im Rahmen der Eventwoche begegnen sich Sommer- und Wintersport, olympische und paralympische Disziplinen in einer außergewöhnlichen Atmosphäre. Die Mischung aus Wertschätzung, Gemeinschaft und sportartenübergreifendem Austausch macht die Einladung zum Sporthilfe Club der Besten seit vielen Jahren zu einer besonderen Auszeichnung für Deutschlands erfolgreichste Athletinnen und Athleten. Unter den Teilnehmenden befinden sich in diesem Jahr neben zahlreichen Medaillengewinnerinnen und -gewinnern der olympischen und paralympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo auch die erfolgreichsten Athletinnen und Athleten aus der Sommer-Saison, die die besondere Atmosphäre des Sporthilfe Club der Besten zum Austausch über Sportartengrenzen hinweg nutzen. Die vollständige Liste aller teilnehmenden Athletinnen und Athleten sowie weitere Informationen zur Event-Woche finden Sie unter www.sporthilfe.de/clubderbesten/ (https://www.sporthilfe.de/clubderbesten)Ermöglicht wird das besondere Sporthilfe-Event für Deutschlands erfolgreichste Athletinnen und Athleten dank des Engagements der Top-Partner Aldiana, Elite Sports Nutrition (ESN), PwC Deutschland und Tipico Champion Initiative sowie der Partner adidas, APA Brands Events Solutions, Deutsche Bank, Deutsche Telekom sowie Generali & Deutsche Vermögensberatung.Hinweis an die Medien:Die Sporthilfe unterstützt Medienvertretende bei der Berichterstattung vom Sporthilfe Club der Besten mit honorarfreiem Foto- und Bewegtbildmaterial sowie der Vermittlung von Interviews und O-Tönen mit Athletinnen und Athleten. Gerne organisieren wir individuelle Gesprächsmöglichkeiten und stellen kurzfristig passendes Material für Ihre Berichterstattung zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne an.Honorarfreies Bildmaterial:Unter nachstehendem Link stellt die Sporthilfe Medien ab Sonntag, 20. September, eine Auswahl honorarfreier Bilder der Veranstaltung und ihrer Programmpunkte zur Verfügung: Sporthilfe Club der Besten 2026 - FOTOS (https://www.picdrop.com/bdxmedialeipzig/LdcFn87qqj) (Foto- und Videocredit: ©BDX MEDIA/Sporthilfe)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und die Tipico Champion Initiative. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigHanauer Landstraße 16660314 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6353087