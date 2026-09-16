Laut Europace Hauspreisindex weist das Neubausegment im August ein deutliches Plus auf: So sind die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser um 0,49% gegenüber dem Vormonat gestiegen und liegen somit 3,34% über dem Vorjahresniveau. Ein anderes Bild ergibt sich indes bei Häusern im Bestand. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat neue Daten des Hauspreis-Index EPX veröffentlicht. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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