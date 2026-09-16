Die KI-Branche steht vor einem ungewöhnlichen Spannungsfeld: Während Anthropic seinen Börsengang vorbereitet, warnen Forscher und Unternehmenschefs vor einem zu schnellen Entwicklungstempo. Für KI-Aktien stellt sich damit die Frage, ob Sicherheitsbedenken tatsächlich Investitionen bremsen könnten.Warnungen aus der Branche Für Aufsehen sorgten Aussagen von Anthropic-Forscher Jacob Coxon, der vor schwerwiegenden Risiken durch fortgeschrittene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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